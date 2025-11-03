Лише в окремих регіонах: в "Укренерго" дали графік відключення світла на 4 листопада

Причиною введення обмежень стали наслідки масованих російських ракетних і дронових атак на енергетичну інфраструктуру.

Погодинні відключення заплановані:

з 08:00 до 11:00;

з 15:00 до 22:00.

Обсяг обмежень становитиме від 0,5 до 1,5 черги.

Обмеження потужності для промислових споживачів також діятимуть у ті самі періоди - з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00.

В "Укренерго" зазначають, що час і обсяг відключень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі. Українців закликають стежити за оновленнями на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

Також компанія просить громадян ощадливо споживати електроенергію, особливо у години пікового навантаження, щоб уникнути додаткових відключень.

Ситуація в енергетиці в України

Наразі в Україні зберігається високий рівень споживання електроенергії - це пов’язано як із наслідками російських обстрілів, так і з похолоданням. Зокрема, частіше за все графіки запроваджують у Київській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Голова "Укренерго" Віталій Зайченко зазначив, що російські війська змінили тактику та перейшли до стратегії так званої "випаленої землі". Це сталося після того, як попередні масовані удари не змогли зруйнувати українську енергосистему.