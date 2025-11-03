ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

У Києві та низці областей повернули відключення світла: де діють графіки

Україна, Понеділок 03 листопада 2025 16:00
UA EN RU
Автор: Наталія Кава

В Україні ввечері понеділка, 3 листопада, у Києві та частині регіонів повернули графіки відключення світла.

РБК-Україна розповідає, у яких регіонах та як ввечері будуть вимикати світло.

Міненерго

Раніше сьогодні у Міністерстві енергетики повідомили, що через ворожі атаки на енергетичні об’єкти є нові знеструмлення в кількох областях. Наразі, найскладнішою залишається ситуація на Донеччині. На пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи.

Однак завдяки здійсненим аварійно-відновлювальним роботам графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промисловості були скасовані в усіх регіонах.

"Повернення заходів обмеження прогнозується на період вечірнього піка споживання - з 16:00 до 22:00", - повідомили в Міненерго.

Київ

Раніше у ДТЕК публікували графіки відключень електроенергії на сьогодні. Згідно з ними, після 16:00 світло будуть вимикати:

  • Підгрупа 2.1 відключення з 19:00 до 22:00;
  • Підгрупа 2.2 відключення з 19:00 до 22:00;
  • Підгрупа 5.1 відключення з 16:00 до 19:00;
  • Підгрупа 5.2 відключення з 16:00 до 19:00.

Кияни можуть дізнатись про свій графік за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.

Київська область

У Київській області після з 16:00 до 22:00 також будуть вимикати світло частині груп та підгруп.

Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:

Дніпропетровська область

Варто зауважити, що у Дніпропетровській області графіки відключень розбиті за принципом столиці - кожна черга розділена на дві підчерги: 1.1 та 1.2, 2.1 та 2.2 і т.д. Графіки будуть діяти з 16:00 до 22:00.

Кіровоградська область

Що стосується Кіровоградської області, то згідно з даними обленерго, кількість відключень було зменшено. Однак там графіки відключень також розбиті за принципом, як у Києві - на черги та півчерги.
Дані про відключення можна знайти на сайті обленерго, та Telegram-каналах Кіровоградобленерго.

Сумська область

На Сумщині ввечері світло вимикатимуть одночасно у двох черг:

  • з 16:00 до 18:00 - 1,5 черги;
  • з 18:00 до 20:00 - 2 черги;
  • з 20:00 до 22:00 - 1,5 черги.

Дізнатися свій графік можна на сайті "Сумиобленерго" в розділі Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ:
https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Полтавська область

У Полтавській області ввечері графік погодинних відключень буде застосовано таким чином:

  • з 16:00 по 18:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1 черг.
  • з 18:00 по 20:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1.5 черг.
  • з 20:00 по 22:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1 черг.

Черкаська область

Тут з 16:00 до 22:00 будуть застосовані графіки погодинних вимкнень таким чином:

  • Підгрупа 1.2 16:00 - 18:00;
  • Підгрупа 2.1 16:00 - 18:00;
  • Підгрупа 2.2 18:00 - 20:00;
  • Підгрупа 3.1 20:00 - 22:00;
  • Підгрупа 3.2 20:00 - 22:00;
  • Підгрупа 6.2 з 18:00 - 20:00.

Житомирська область

Сьогодні, 3 листопада, згідно з розпорядженням НЕК "Укренерго" на Житомирщині будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії:

  • для побутових споживачів з 16:00 до 22:00;
  • для промисловості та бізнесу з 16:00 до 22:00.

Запорізька область

Сьогодні у Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень. Одночасно вимикатимуться з 16:00 до 18:00 та з 20:00 до 22:00 - 1,5 черги, з 18:00 до 20:00 – 2 черги.

Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням часу на перемикання):

  • Підгрупа 1.1: 17:30 - 21:00;
  • Підгрупа 1.2: 17:30 - 21:00;
  • Підгрупа 2.1: 17:30 - 21:00;
  • Підгрупа 2.2: 17:30 - 20:30;
  • Підгрупа 3.1: 15:30 - 17:30;
  • Підгрупа 3.2: 15:30 - 17:30;
  • Підгрупа 4.1: 21:00 - 22:30;
  • Підгрупа 4.2: 21:00 - 22:30;
  • Підгрупа 6.1: 21:00 - 22:30;
  • Підгрупа 6.2: 15:30 - 17:30.

Чернігівська область

У Чернігівській області сьогодні ввечері світла не буде 5 годин в однієї черги поспіль.

Нагадуємо, що перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:

При підготовці матеріалу використані дані "Укренерго", ДТЕК та обленерго інших регіонів.

