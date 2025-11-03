Только в отдельных регионах: в "Укрэнерго" дали график отключения света на 4 ноября

Причиной введения ограничений стали последствия массированных российских ракетных и дроновых атак на энергетическую инфраструктуру.

Почасовые отключения запланированы:

с 08:00 до 11:00;

с 15:00 до 22:00.

Объем ограничений составит от 0,5 до 1,5 очереди.

Ограничения мощности для промышленных потребителей также будут действовать в те же периоды - с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00.

В "Укрэнерго" отмечают, что время и объем отключений могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Украинцев призывают следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго в своем регионе.

Также компания просит граждан экономно потреблять электроэнергию, особенно в часы пиковой нагрузки, чтобы избежать дополнительных отключений.

Ситуация в энергетике в Украине

Сейчас в Украине сохраняется высокий уровень потребления электроэнергии - это связано как с последствиями российских обстрелов, так и с похолоданием. В частности, чаще всего графики вводят в Киевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко отметил, что российские войска изменили тактику и перешли к стратегии так называемой "выжженной земли". Это произошло после того, как предыдущие массированные удары не смогли разрушить украинскую энергосистему.