Не лише наступ на Донбасі: джерела РБК-Україна назвали можливі плани Путіна

08:48 01.06.2026 Пн
3 хв
Нову хвилю мобілізації в РФ можуть готувати зовсім не для Донбасу
aimg Валерія Абабіна aimg Мілан Лєліч
Фото: Що джерела розповіли про плани Путіна (Getty Images)

Кремль продовжує штурмувати Донеччину, проте серед сценаріїв на найближчі місяці розглядає і відкриття нового напрямку наступу - на півночі України, з території Білорусі або Брянської області РФ.

Головною ціллю Москви залишається Краматорсько-Костянтинівська агломерація, захоплення якої дозволило б Володимиру Путіну заявити про повний контроль над Донецькою областю.

Терміни російське командування неодноразово переносило.

"Цілі росіян на літо залишаються незмінними - це повне захоплення Донецької області, зокрема Костянтинівки, Дружківки, Слов'янська та Краматорська. Спочатку Путіну обіцяли це до кінця літа, але останні обіцянки в них знову наче переносяться - вже до кінця року. Одночасно з цим влітку ворог буде намагатись тиснути і в Запорізькій, і в Харківській, і в Сумській області", - розповів один зі співрозмовників видання.

Темпи російського просування сповільнює зростання втрат.

За словами міністра оборони Михайла Федорова, у жовтні армія РФ втрачала 67 військових на квадратний кілометр захопленої території, у квітні - вже 179.

Близько 60-62% з цих втрат - безповоротні.

Набір контрактників наразі ледь покриває поточні втрати окупантів.

Через це Кремль може готувати нову хвилю мобілізації - орієнтовно ще на 100 тисяч осіб, про що повідомив президент Володимир Зеленський за результатами нарад з військовими та розвідниками.

У самій Росії вже фіксують характерні сигнали: росіянам частіше надсилають мобілізаційні розпорядження, що зобов'язують у разі оголошення нової хвилі з'явитися у військкомат без вручення додаткової повістки.

За інформацією джерел, нову мобілізацію Путін може використати не для посилення наявного угруповання на Донбасі, а для окремої наступальної операції на півночі України.

Розглядаються три варіанти:

  • спільні дії російських і білоруських військ із території Білорусі;
  • наступ виключно російських військ із території Білорусі;
  • самостійний захід російських сил на Чернігівщину з території РФ.

Наразі цей сценарій не є неминучим. Водночас, за оцінками джерел, для підготовки такого наступу російській армії знадобиться щонайменше три місяці.

Нагадаємо, у травні Володимир Зеленський заявив, що Росія розглядає сценарії нападу на Україну з території Білорусі та Брянської області РФ, тому Київ посилює фортифікації та прикордоння на півночі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що з боку Білорусі біля українського кордону дислокуються близько 1900 військових - чотири батальйони, які постійно ротуються.

Достатнього угруповання для повномасштабного наступу ні з Білорусі, ні з Брянської області наразі не зафіксовано.

За експертними оцінками, для реального наступу на північ Москві потрібні сотні тисяч солдатів.

