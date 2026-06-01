Не лише наступ на Донбасі: джерела РБК-Україна назвали можливі плани Путіна

Кремль продовжує штурмувати Донеччину, проте серед сценаріїв на найближчі місяці розглядає і відкриття нового напрямку наступу - на півночі України, з території Білорусі або Брянської області РФ.
Про це повідомляють поінформовані джерела РБК-Україна.
Головною ціллю Москви залишається Краматорсько-Костянтинівська агломерація, захоплення якої дозволило б Володимиру Путіну заявити про повний контроль над Донецькою областю.
Терміни російське командування неодноразово переносило.
"Цілі росіян на літо залишаються незмінними - це повне захоплення Донецької області, зокрема Костянтинівки, Дружківки, Слов'янська та Краматорська. Спочатку Путіну обіцяли це до кінця літа, але останні обіцянки в них знову наче переносяться - вже до кінця року. Одночасно з цим влітку ворог буде намагатись тиснути і в Запорізькій, і в Харківській, і в Сумській області", - розповів один зі співрозмовників видання.
Темпи російського просування сповільнює зростання втрат.
За словами міністра оборони Михайла Федорова, у жовтні армія РФ втрачала 67 військових на квадратний кілометр захопленої території, у квітні - вже 179.
Близько 60-62% з цих втрат - безповоротні.
Набір контрактників наразі ледь покриває поточні втрати окупантів.
Через це Кремль може готувати нову хвилю мобілізації - орієнтовно ще на 100 тисяч осіб, про що повідомив президент Володимир Зеленський за результатами нарад з військовими та розвідниками.
У самій Росії вже фіксують характерні сигнали: росіянам частіше надсилають мобілізаційні розпорядження, що зобов'язують у разі оголошення нової хвилі з'явитися у військкомат без вручення додаткової повістки.
За інформацією джерел, нову мобілізацію Путін може використати не для посилення наявного угруповання на Донбасі, а для окремої наступальної операції на півночі України.
Розглядаються три варіанти:
Наразі цей сценарій не є неминучим. Водночас, за оцінками джерел, для підготовки такого наступу російській армії знадобиться щонайменше три місяці.
Нагадаємо, у травні Володимир Зеленський заявив, що Росія розглядає сценарії нападу на Україну з території Білорусі та Брянської області РФ, тому Київ посилює фортифікації та прикордоння на півночі.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що з боку Білорусі біля українського кордону дислокуються близько 1900 військових - чотири батальйони, які постійно ротуються.
Достатнього угруповання для повномасштабного наступу ні з Білорусі, ні з Брянської області наразі не зафіксовано.
За експертними оцінками, для реального наступу на північ Москві потрібні сотні тисяч солдатів.