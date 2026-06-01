Не только наступление на Донбассе: источники РБК-Украина назвали возможные планы Путина

Кремль продолжает штурмовать Донецкую область, однако среди сценариев на ближайшие месяцы рассматривает и открытие нового направления наступления - на севере Украины, с территории Беларуси или Брянской области РФ.
Об этом сообщают информированные источники РБК-Украина.
Главной целью Москвы остается Краматорско-Константиновская агломерация, захват которой позволил бы Владимиру Путину заявить о полном контроле над Донецкой областью.
Сроки российское командование неоднократно переносило.
"Цели россиян на лето остаются неизменными - это полный захват Донецкой области, в частности Константиновки, Дружковки, Славянска и Краматорска. Сначала Путину обещали это до конца лета, но последние обещания у них снова как будто переносятся - уже до конца года. Одновременно с этим летом враг будет пытаться давить и в Запорожской, и в Харьковской, и в Сумской области", - рассказал один из собеседников издания.
Темпы российского продвижения замедляет рост потерь.
По словам министра обороны Михаила Федорова, в октябре армия РФ теряла 67 военных на квадратный километр захваченной территории, в апреле - уже 179.
Около 60-62% из этих потерь - безвозвратные.
Набор контрактников пока едва покрывает текущие потери оккупантов.
Поэтому Кремль может готовить новую волну мобилизации - ориентировочно еще на 100 тысяч человек, о чем сообщил президент Владимир Зеленский по результатам совещаний с военными и разведчиками.
В самой России уже фиксируют характерные сигналы: россиянам чаще присылают мобилизационные распоряжения, обязывающие в случае объявления новой волны явиться в военкомат без вручения дополнительной повестки.
По информации источников, новую мобилизацию Путин может использовать не для усиления имеющейся группировки на Донбассе, а для отдельной наступательной операции на севере Украины.
Рассматриваются три варианта:
Сейчас этот сценарий не является неизбежным. В то же время, по оценкам источников, для подготовки такого наступления российской армии понадобится не менее трех месяцев.
Напомним, в мае Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарии нападения на Украину с территории Беларуси и Брянской области РФ, поэтому Киев усиливает фортификации и приграничье на севере.
Ранее РБК-Украина сообщало, что со стороны Беларуси возле украинской границы дислоцируются около 1900 военных - четыре батальона, которые постоянно ротируются.
Достаточной группировки для полномасштабного наступления ни из Беларуси, ни из Брянской области пока не зафиксировано.
По экспертным оценкам, для реального наступления на север Москве нужны сотни тысяч солдат.