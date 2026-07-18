Не лише МіГ-29: ЗМІ дізнались, що ще Україна хоче отримати від Польщі

У Міноборони повідомили, що переговори між Україною та Польщею щодо можливої передачі авіаційної техніки для потреб Збройних сил України тривають. Це підтверджує заяву міністра національної оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша про відновлення діалогу між країнами.

Водночас Україна зацікавлена не лише у винищувачах. Київ також розраховує отримати додаткове обладнання та апаратуру для технічного обслуговування авіаційної техніки, а також ремонтно-експлуатаційну документацію.

Своєю чергою Польща виявила зацікавленість у різних типах українських безпілотних систем. Саме вони можуть стати частиною домовленостей про передачу літаків.

Українські військові вже оглядали літаки

У Міноборони підтвердили, що восени 2025 року представники ЗСУ провели технічну інспекцію частини польських МіГ-29.

Як повідомляло польське видання Onet, українські фахівці оглянули 14 винищувачів. За підсумками перевірки вони дійшли висновку, що літаки перебувають у незадовільному технічному стані та потребують ремонту перед введенням в експлуатацію.

Найбільше занепокоєння викликав стан шасі, а також наслідки тривалої відсутності належного технічного обслуговування.

Чому переговори зайшли в глухий кут

Українська сторона була готова прийняти польські МіГ-29 за умови їхнього капітального ремонту та модернізації на польському підприємстві WZL-2 у Бидгощі. Водночас Київ очікував, що ці витрати покриє польська сторона.

Для Міністерства національної оборони Польщі така умова виявилася неприйнятною, адже модернізація радянських винищувачів потребувала додаткового фінансування, яке не передбачалося ухваленими політичними рішеннями. У результаті переговорний процес тоді фактично зупинився.

МіГ-29 для України

Нагадаємо, переговори між Україною та Польщею щодо передачі винищувачів МіГ-29 тривають уже тривалий час. Одним із варіантів домовленостей є обмін літаків на українські безпілотні технології.

Раніше цього місяця міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підтвердив, що Варшава отримала офіційний запит від Києва та продовжує переговори. За його словами, польська сторона бачить шанси на досягнення позитивного результату.