Не лише у Києві: в Україні впровадили зміни щодо масованих культурних заходів

Що передувало

Ввечері четверга, 28 серпня, у Києві правоохоронці зупинили масштабний концерт в одному із житлових комплексів Софіївської Борщагівки. Захід відбувався у дні жалоби по загиблих внаслідок атаки російської армії по Києву.

За словами Калашника, відтепер для проведення масових заходів необхідно отримати дозвіл від військових.

"Цього тижня провів чергове засідання Ради оборони Київської області, де в присутності керівників силових структур, голів районів та громад довів рішення Уряду про порядок проведення масових заходів - усі заходи можуть відбуватися виключно за погодженням із військовим командуванням та з урахуванням безпекових вимог", - написав він.

Чи заборонять масові заходи

Після заяви Калашника низка ЗМІ та ц соцмережах почали заявляти про те, що відтепер масові заходи у столиці заборонені.

Однак як уточнив Тимур Ткаченко, дорученням не заборонялися мітинги. Йдеться виключно про погодження проведення культурних масових заходів.

Ба більше, рішення поширюється не лише на Київ. Воно стосується всіх обласних військових адміністрацій.

"Саме цей факт був вирваний із контексту й використаний для введення людей в оману. Цинізм - запускати інформаційні атаки саме в той час, коли Київ оплакує загиблих і бореться з наслідками ворожої атаки. У такі дні суспільство має бути єдиним, а не розколотим чужими маніпуляціями", - написав він.