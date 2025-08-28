ua en ru
Пт, 29 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У передмісті Києві зупинили масштабний концерт YakTak: в ОВА назвали причину

Київ, Четвер 28 серпня 2025 23:43
UA EN RU
У передмісті Києві зупинили масштабний концерт YakTak: в ОВА назвали причину Фото: наслідки масованого обстрілу Києва 28 серпня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марина Балабан

У Києві зупинили масштабний благодійний концерт. Захід відбувався у дні жалоби по загиблих внаслідок атаки російської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської обласної військової адміністрації Миколу Калашника.

Концерт відбувався в одному із житлових комплексів Софіївської Борщагівки.

У соціальних мережах та Telegram-каналах поширювалося відео, де відбувається гучний концерт із залученням великої кількості людей.

Згідно із постановою уряду, всі подібні заходи можуть проводитись лише за погодженням із військовим командуванням та з урахуванням безпекових вимог.

"Захід, що сьогодні організували в Софіївській Борщагівці, не мав такого погодження. Тому відразу звернувся до поліції для відповідного реагування", - зазначив Микола Калашник.

При цьому в ОВА не повідомили, хто виступав на цьому заході.

Києві та області тривають дні жалоби за жертвами масованого обстрілу армії РФ, який відбувся у ніч на 28 серпня. Загинуло більше 20 людей.

"У час, коли ми схиляємо голови в скорботі, подібні святкові заходи є неприпустимими", - написав голова ОВА

На організатора заходу та очільника Борщагівської селищної ради складені адміністративні протоколи.

У ніч на 28 серпня російські війська атакували Київ "Шахедами", крилатими та балістичними ракетами, зокрема "Кинджалами".

Уперше від початку повномасштабної війни зафіксовано руйнування у всіх районах столиці.

У Дарницькому районі ракета влучила у п’ятиповерховий житловий будинок. Повністю зруйновано один із під’їздів, удар припав на рівень третього-четвертого поверху, що спричинило масштабні руйнування.

Детальніше про те, що наразі відомо про обстріл столиці 28 серпня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Концерти
Новини
У передмісті Києві зупинили масштабний концерт YakTak: в ОВА назвали причину
У передмісті Києві зупинили масштабний концерт YakTak: в ОВА назвали причину
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили