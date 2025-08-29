Не только в Киеве: в Украине внедрили изменения относительно массированных культурных мероприятий

Что предшествовало

Вечером четверга, 28 августа, в Киеве правоохранители остановили масштабный концерт в одном из жилых комплексов Софиевской Борщаговки. Мероприятие проходило в дни траура по погибшим в результате атаки российской армии по Киеву.

По словам Калашника, отныне для проведения массовых мероприятий необходимо получить разрешение от военных.

"На этой неделе провел очередное заседание Совета обороны Киевской области, где в присутствии руководителей силовых структур, глав районов и общин довел решение Правительства о порядке проведения массовых мероприятий - все мероприятия могут проходить исключительно по согласованию с военным командованием и с учетом требований безопасности", - написал он.

Запретят ли массовые мероприятия

После заявления Калашника ряд СМИ и в соцсетях начали заявлять о том, что отныне массовые мероприятия в столице запрещены.

Однако как уточнил Тимур Ткаченко, поручением не запрещались митинги. Речь идет исключительно о согласовании проведения культурных массовых мероприятий.

Более того, решение распространяется не только на Киев. Оно касается всех областных военных администраций.

"Именно этот факт был вырван из контекста и использован для введения людей в заблуждение. Цинизм - запускать информационные атаки именно в то время, когда Киев оплакивает погибших и борется с последствиями вражеской атаки. В такие дни общество должно быть единым, а не расколотым чужими манипуляциями", - написал он.