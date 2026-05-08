Не лише грози, а й похолодання: що чекати від погоди в Україні найближчими днями

Головне: Погода на вихідних : Україну перетнуть два атмосферні фронти, перший з яких (із заходу) принесе локальні короткочасні дощі з грозами 9 травня, а другий (із Балкан) - значні опади 10 травня.

: Україну перетнуть два атмосферні фронти, перший з яких (із заходу) принесе локальні короткочасні дощі з грозами 9 травня, а другий (із Балкан) - значні опади 10 травня. Де литиме найбільше : у неділю, 10 травня, інтенсивні дощі очікуються місцями у Вінницькій, Черкаській, Київській, Полтавській та Сумській областях.

: у неділю, 10 травня, інтенсивні дощі очікуються місцями у Вінницькій, Черкаській, Київській, Полтавській та Сумській областях. Температурні "гойдалки" : у суботу по Україні (крім заходу) - ще тепло, до +25°С, але в неділю хмари та північно-західний вітер "зріжуть" температуру до +13...18°С майже всюди.

: у суботу по Україні (крім заходу) - ще тепло, до +25°С, але в неділю хмари та північно-західний вітер "зріжуть" температуру до +13...18°С майже всюди. "Свіжа" ніч : найхолоднішою найближчим часом буде ніч на понеділок, коли на півночі та заході (частково - у центрі України) температура може впасти до +3...11°С.

: найхолоднішою найближчим часом буде ніч на понеділок, коли на півночі та заході (частково - у центрі України) температура може впасти до +3...11°С. Прогноз на тиждень: погода в Україні пізніше буде "чергуватись" (час від часу приходитимуть короткочасні грозові дощі), проте температура буде комфортна, без суттєвих змін.

Від чого залежатиме погода найближчим часом

– Зараз до нас переміщується атмосферний фронт із заходу.

Тому впродовж найближчих трьох днів погода в Україні буде досить такою, різноманітною. Як по території, так і по датах.

Тому що зараз фронт переміщується у західних областях. Сьогодні надвечір він вже переміститься і до деяких північних та центральних областей. Київщини - також досягне.

А завтра він вже пролягатиме через більшість північних, центральних областей. Вдень - зміститься на схід і трішечки впливатиме на Карпатський регіон.

Але завтра він буде такий, не надто активний. Спричинюватиме короткочасні дощі з грозами, але досить локально.

Не повсюдно по цих областях.

Прогноз погоди в Україні на 9 травня (скриншот: meteo.gov.ua)

Чи є "на горизонті" інші атмосферні фронти

– Надалі - 10 травня (в неділю, - Ред.) - активізується інший атмосферний фронт. Із Балкан.

Там, над Балканами, станом на 10 число буде знаходитись циклон. І ось від нього атмосферний фронт вже простягатиметься через більшість території України.

Тоді у таких областях, як Вінницька, Черкаська, Київська, а в денні години - також і Полтавська та Сумська, очікуємо місцями значні дощі.

Буде більше хмарності в цей день. І такі, інтенсивні опади, скажімо так. Тому треба це враховувати.

Прогноз погоди в Україні на 10 травня (скриншот: meteo.gov.ua)

Проте 11 травня (у понеділок, - Ред.) цей атмосферний фронт вже також зміститься. І залишиться тільки по східних областях трішечки, по південно-східних.

А в денні години у Карпатському регіоні - там вже інша нестійкість буде впливати.

Тому там також можуть бути короткочасні дощі та грози.

Але на решті території вже буде підвищуватися атмосферний тиск. Буде більше прояснень.

Відповідно і температурні показники - знову будуть більш комфортними.

Прогноз погоди в Україні на 11 травня (скриншот: meteo.gov.ua)

Чи правда, що Україну "накриє" похолодання

– У найближчі дві ночі температурні показники становитимуть 7-14°С.

Завтра вдень, в суботу, 20-25°С. Лише у західних областях температура вже буде нижче - 13-18°С.

У неділю вже практично по всій території України, крім сходу (там ще буде трішки тепліше) - у більшості областей - вже 13-18°С.

Тому що там буде більше хмарності, не так інтенсивно сонце пригріватиме. Тому і не такий буде прогрів (повітря, - Ред.).

Але 11 травня буде вже більше прояснень. Тому денні максимуми будуть більш комфортні - від 15 до 23 градусів навіть.

При цьому варто звернути увагу на те, що ніч на понеділок (з 10 на 11 травня, - Ред.) - особливо у західних, північних, частково й центральних областях - буде дещо прохолодніша. Від 3 до 11 градусів тепла.

Тобто така, свіженька вона буде якраз-таки у цей період.

Завтра у нас почне змінюватися вітер. Тому впродовж неділі він переважно буде з північного заходу. Відповідно, до нас буде надходити більш прохолодна повітряна маса. І 11 числа - також.

Що може бути з погодою в Україні пізніше

– Ось таке чергування, в принципі, на весь наступний тиждень нам забезпечене.

У вівторок, 12 травня, там - знову атмосферний фронт досить активний. Із короткочасними дощами, грозами по території України.

Без опадів залишатиметься тільки південний схід.

Прогноз погоди в Україні на 12 травня (скриншот: meteo.gov.ua)

13 травня - тільки у західних областях без опадів.

Прогноз погоди в Україні на 13 травня (скриншот: meteo.gov.ua)

Решту часу - час від часу можуть бути короткочасні дощі грозові.

Але температура вже сильно не змінюватиметься.

Ніч - близько 8-14°С, вдень 17-23°С у більшості регіонів.