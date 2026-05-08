Не лише грози, а й похолодання: що чекати від погоди в Україні найближчими днями

На погоду в Україні впродовж вихідних і навіть наступного тижня впливатимуть різні атмосферні фронти. Вони принесуть не лише опади, але і відчутно "зіб'ють" місцями температуру повітря.
Про це у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповіла начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.
Головне:
– Зараз до нас переміщується атмосферний фронт із заходу.
Тому впродовж найближчих трьох днів погода в Україні буде досить такою, різноманітною. Як по території, так і по датах.
Тому що зараз фронт переміщується у західних областях. Сьогодні надвечір він вже переміститься і до деяких північних та центральних областей. Київщини - також досягне.
А завтра він вже пролягатиме через більшість північних, центральних областей. Вдень - зміститься на схід і трішечки впливатиме на Карпатський регіон.
Але завтра він буде такий, не надто активний. Спричинюватиме короткочасні дощі з грозами, але досить локально.
Не повсюдно по цих областях.
– Надалі - 10 травня (в неділю, - Ред.) - активізується інший атмосферний фронт. Із Балкан.
Там, над Балканами, станом на 10 число буде знаходитись циклон. І ось від нього атмосферний фронт вже простягатиметься через більшість території України.
Тоді у таких областях, як Вінницька, Черкаська, Київська, а в денні години - також і Полтавська та Сумська, очікуємо місцями значні дощі.
Буде більше хмарності в цей день. І такі, інтенсивні опади, скажімо так. Тому треба це враховувати.
Проте 11 травня (у понеділок, - Ред.) цей атмосферний фронт вже також зміститься. І залишиться тільки по східних областях трішечки, по південно-східних.
А в денні години у Карпатському регіоні - там вже інша нестійкість буде впливати.
Тому там також можуть бути короткочасні дощі та грози.
Але на решті території вже буде підвищуватися атмосферний тиск. Буде більше прояснень.
Відповідно і температурні показники - знову будуть більш комфортними.
– У найближчі дві ночі температурні показники становитимуть 7-14°С.
Завтра вдень, в суботу, 20-25°С. Лише у західних областях температура вже буде нижче - 13-18°С.
У неділю вже практично по всій території України, крім сходу (там ще буде трішки тепліше) - у більшості областей - вже 13-18°С.
Тому що там буде більше хмарності, не так інтенсивно сонце пригріватиме. Тому і не такий буде прогрів (повітря, - Ред.).
Але 11 травня буде вже більше прояснень. Тому денні максимуми будуть більш комфортні - від 15 до 23 градусів навіть.
При цьому варто звернути увагу на те, що ніч на понеділок (з 10 на 11 травня, - Ред.) - особливо у західних, північних, частково й центральних областях - буде дещо прохолодніша. Від 3 до 11 градусів тепла.
Тобто така, свіженька вона буде якраз-таки у цей період.
Завтра у нас почне змінюватися вітер. Тому впродовж неділі він переважно буде з північного заходу. Відповідно, до нас буде надходити більш прохолодна повітряна маса. І 11 числа - також.
– Ось таке чергування, в принципі, на весь наступний тиждень нам забезпечене.
У вівторок, 12 травня, там - знову атмосферний фронт досить активний. Із короткочасними дощами, грозами по території України.
Без опадів залишатиметься тільки південний схід.
13 травня - тільки у західних областях без опадів.
Решту часу - час від часу можуть бути короткочасні дощі грозові.
Але температура вже сильно не змінюватиметься.
Ніч - близько 8-14°С, вдень 17-23°С у більшості регіонів.
