Не только грозы, но и похолодание: чего ждать от погоды в Украине в ближайшие дни

Главное: Погода на выходных : Украину пересекут два атмосферных фронта, первый из которых (с запада) принесет локальные кратковременные дожди с грозами 9 мая, а второй (с Балкан) - значительные осадки 10 мая.

Где будет лить больше всего : в воскресенье, 10 мая, интенсивные дожди ожидаются местами в Винницкой, Черкасской, Киевской, Полтавской и Сумской областях.

Температурные "качели" : в субботу по Украине (кроме запада) - еще тепло, до +25°С, но в воскресенье облака и северо-западный ветер "срежут" температуру до +13...18°С почти везде.

"Свежая" ночь : самой холодной в ближайшее время будет ночь на понедельник, когда на севере и западе (частично - в центре Украины) температура может упасть до +3...11°С.

Прогноз на неделю: погода в Украине позже будет "чередоваться" (время от времени будут приходить кратковременные грозовые дожди), однако температура будет комфортная, без существенных изменений.

От чего будет зависеть погода в ближайшее время

– Сейчас к нам перемещается атмосферный фронт с запада.

Поэтому в течение ближайших трех дней погода в Украине будет достаточно такой, разнообразной. Как по территории, так и по датам.

Потому что сейчас фронт перемещается в западных областях. Сегодня к вечеру он уже переместится и в некоторые северные и центральные области. Киевщины - также достигнет.

А завтра он уже будет пролегать через большинство северных, центральных областей. Днем - сместится на восток и немного будет влиять на Карпатский регион.

Но завтра он будет такой, не слишком активный. Будет вызывать кратковременные дожди с грозами, но достаточно локально.

Не повсеместно по этим областям.

Прогноз погоды в Украине на 9 мая (скриншот: meteo.gov.ua)

Есть ли "на горизонте" другие атмосферные фронты

– В дальнейшем - 10 мая (в воскресенье, - Ред.) - активизируется другой атмосферный фронт. С Балкан.

Там, над Балканами, по состоянию на 10 число будет находиться циклон. И вот от него атмосферный фронт уже будет простираться через большинство территории Украины.

Тогда в таких областях, как Винницкая, Черкасская, Киевская, а в дневные часы - также и Полтавская и Сумская, ожидаем местами значительные дожди.

Будет больше облачности в этот день. И такие, интенсивные осадки, скажем так. Поэтому нужно это учитывать.

Прогноз погоды в Украине на 10 мая (скриншот: meteo.gov.ua)

Однако 11 мая (в понедельник, - Ред.) этот атмосферный фронт уже также сместится. И останется только по восточным областям немного, по юго-восточным.

А в дневные часы в Карпатском регионе - там уже другая неустойчивость будет влиять.

Поэтому там также могут быть кратковременные дожди и грозы.

Но на остальной территории уже будет повышаться атмосферное давление. Будет больше прояснений.

Соответственно и температурные показатели - снова будут более комфортными.

Прогноз погоды в Украине на 11 мая (скриншот: meteo.gov.ua)

Правда ли, что Украину "накроет" похолодание

– В ближайшие две ночи температурные показатели составят 7-14°С.

Завтра днем, в субботу, 20-25°С. Только в западных областях температура уже будет ниже - 13-18°С.

В воскресенье уже практически по всей территории Украины, кроме востока (там еще будет немного теплее) - в большинстве областей - уже 13-18°С.

Потому что там будет больше облачности, не так интенсивно солнце будет пригревать. Поэтому и не такой будет прогрев (воздуха, - Ред.).

Но 11 мая будет уже больше прояснений. Поэтому дневные максимумы будут более комфортные - от 15 до 23 градусов даже.

При этом стоит обратить внимание на то, что ночь на понедельник (с 10 на 11 мая, - Ред.) - особенно в западных, северных, частично и центральных областях - будет несколько прохладнее. От 3 до 11 градусов тепла.

То есть такая, свеженькая она будет как раз-таки в этот период.

Завтра у нас начнет меняться ветер. Поэтому в течение воскресенья он преимущественно будет с северо-запада. Соответственно, к нам будет поступать более прохладная воздушная масса. И 11 числа - также.

Что может быть с погодой в Украине позже

– Вот такое чередование, в принципе, на всю следующую неделю нам обеспечено.

Во вторник, 12 мая, там - снова атмосферный фронт достаточно активный. С кратковременными дождями, грозами по территории Украины.

Без осадков будет оставаться только юго-восток.

Прогноз погоды в Украине на 12 мая (скриншот: meteo.gov.ua)

13 мая - только в западных областях без осадков.

Прогноз погоды в Украине на 13 мая (скриншот: meteo.gov.ua)

Остальное время - время от времени могут быть кратковременные дожди грозовые.

Но температура уже сильно не будет меняться.

Ночь - около 8-14°С, днем 17-23°С в большинстве регионов.