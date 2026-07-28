Не лише Драпатий: джерела розповіли, хто міг стати новим головкомом замість Сирського

Довірені особи Зеленського спілкувалися з колишніми та нинішніми колегами всіх кандидатів, а також із їхніми підлеглими й керівниками.

"Мені здається, це був один із найкращих - якщо не найкращий і найсистемніший - кадрових відборів, які ми проводили. При цьому приблизно 95% людей сказали, що альтернативи Сирському за масштабом, досвідом і компетенціями немає", - згадує один із тих, хто займався цим "кастингом".

Однак була конкретна мета - показати війську нові підходи.

Що цікаво, деякі потенційні претенденти навіть брали самовідвід. Вони стверджували, що мають замало знань і навичок для такої посади.

"У підсумку Драпатий виявився найближчим до так званого "другого вибору". Апостол - також, але він вважається близьким до Сирського, і ми не хотіли, щоб склалося враження, ніби заміну зробили лише про людське око", - пояснив інсайдер РБК-Україна.

Хто такий Олег Апостол?

Йдеться про відомого українського військового, генерал-майора та командувача Десантно-штурмових військ України.

Наразі йому 39 років.

Апостол народився в Івано-Франківську. Освіту здобув у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного за спеціальністю "бойове застосування та управління діями підрозділів аеромобільних військ".

Він є учасником російсько-української війни з 2014 року. Разом із побратимами кілька разів заходив у Миколаївку на Донеччині та проводив штурмові дії проти укріпрайонів російських окупантів. Тоді військові викликали вогонь на себе, щоб виявити вогневі позиції ворога та знищити їх потужним вогнем.

29 листопада 2024 року був призначений заступником Головнокомандувача ЗСУ.

3 червня 2025 року Апостол став командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ.