Не только Драпатый: источники рассказали, кто мог стать новым главкомом вместо Сырского

Доверенные лица Зеленского общались с бывшими и нынешними коллегами всех кандидатов, а также с подчиненными и руководителями.

"Мне кажется, это был один из лучших - если не самый лучший и самый системный - кадровых отборов, которые мы проводили. При этом примерно 95% людей сказали, что альтернативы Сырскому по масштабу, опыту и компетенциям нет", - вспоминает один из тех, кто занимался этим "кастингом".

Однако была конкретная цель - показать войску новые подходы.

Что интересно, некоторые потенциальные претенденты даже брали самоотвод. Они утверждали, что у них мало знаний и навыков для такой должности.

"В результате Драпатый оказался ближе всего к так называемому "второму варианту". Апостол - тоже, но он считается близким к Сырскому, и мы не хотели создавать впечатление, что замена была произведена просто так", - объяснил источник РБК-Украина.

Кто такой Олег Апостол?

Речь идет об известном украинском военном, генерал-майоре и командующем Десантно-штурмовыми войсками Украины.

Сейчас ему 39 лет.

Апостол родился в Ивано-Франковске. Образование получил в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного по специальности "боевое применение и управление действиями подразделений аэромобильных войск".

Он является участником российско-украинской войны с 2014 года. Вместе с побратимами несколько раз заходил в Николаевку Донецкой области и проводил штурмовые действия против укрепрайонов российских оккупантов. Тогда военные вызвали на себя огонь, чтобы выявить огневые позиции врага и уничтожить их мощным огнем.

29 ноября 2024 года был назначен заместителем Главнокомандующего ВСУ.

3 июня 2025 года Апостол стал командующим Десантно-штурмовых войск ВСУ.