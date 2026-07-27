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Проти Драпатого почали спеціальну операцію в соцмережах, - Генштаб

23:14 27.07.2026 Пн
2 хв
Другий день у мережі йде хвиля дезінформації
aimg Олена Бджола
Проти Драпатого почали спеціальну операцію в соцмережах, - Генштаб Фото: Головнокомандувач ЗСУ, генерал-майор Михайло Драпатий (facebook.com/zelenskyy.official)
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Масовість фейків вказує на цілеспрямовану інформаційну операцію проти нового головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Генштаба Дмитра Лиховія у Facebook.

Інформаційна спецоперація проти Драпатого

Лиховій зазначив, що побачив у соцмережах у перші дні роботи нового головкома:

  • нагромадження фейкових планів і обіцянок,
  • обливання сиропом, щоб пізніше облити брудом і звинуватити у балабольстві.

За словами речника, учорашній фейковий акаунт Михайла Драпатого у Твіттері вже заблокували за допомогою Мінцифри.

Але сьогодні пішла нова хвиля:

  • з’являються сфальшовані сторінки псевдо-Драпатого в Тредс,
  • множиться хайп у Фейсбуці.

Лиховій каже, що військові експерти розносять зі сторінок ботів написане ШІ оповідання про вигадану публічну сварку нового і старого головнокомандувачів.

"Уже живе своїм життям придумана історія про те, що Драпатий оголосив якийсь аудит в ЗСУ. Що він за свої гроші створив благодійний фонд для поранених, а ТЦК відправив на передок", - зауважив речник Генштабу.

Генштаб закликає до пильності

Лиховій спростував інформацію про аудит в ТЦК. І зазначив, що прийняття посади і входження в курс справ виглядає інакше.

"Про фонд, сварку, ТЦК - теж неправда. У тредсі Драпатого немає, додаткові акаунти в соцмережах він створювати не збирається", - каже офіцер Генштабу.

І робить висновок: з огляду на масовість фейків все це дуже схоже на цілеспрямовану, спеціальну інформаційну операцію проти нового головкома.

"Яка йде паралельно зі смішними звинуваченнями в “расизмі” на підставі цілком адекватного антиросійського інтерв’ю 2023 року", - каже він.

Лиховій звернувся до журналістів і до всіх користувачів соцмереж.

"Перш ніж душити людину в обіймах і шерити тексти й картинки ШІ - подумайте, чи справжній цей акаунт, чи правдива інформація і яку мету переслідує автор", - повідомив речник Генштабу.

Фейки щодо Драпатого

Нагадаємо, що 26 липня у мережі з'явилося повідомлення від імені головнокомандувача ЗСУ Михала Драпатого про нібито початок аудиту в Збройних силах. Інформація виявилася фейком.

27 липня Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими заявив про посилення інформаційних атак. У відомстві спростували повідомлення про нібито зміну керівництва.

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Україна ІПСО Михайло Драпатий
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