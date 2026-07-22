Скільки українців підтримують звільнення Сирського: результати опитування

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування Rating Group.

20-21 липня 2026 року відбулося нове репрезентативне опитування населення України.

Воно було завершене ще до того, як президент Володимир Зеленський звільнив Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ.

Як виявилося, відставку ексголовкома підтримала понад половина опитаних українців - 55%.

Що також цікаво, проти звільнення виступили 15% респондентів.

Ще 19% заявили, що ставляться байдуже до цього питання, а 11% громадян обрали варіант "важко відповісти".

До речі, у рейтингу довіри українців Сирський наразі знаходиться на шостій позиції з 23%.

Як сам Сирський відреагував на рішення Зеленського

Колишній головком уперше прокоментував свою відставку вранці 22 липня.

Він заявив, що продовжить боротися за перемогу України у війні з Росією, попри втрату посади.

Сирський нагадав, що останні 12 років свого життя присвятив фронту та захисту країни від окупантів.

Також ексголовком зауважив, що цьогоріч під його командуванням було звільнено 700 квадратних кілометрів.

"Я передаю своєму наступнику армію, яка не лише тримає оборону, а й перебуває в стані наступу - з ініціативою, зі структурою, з людьми, які знають, як бити ворога. І я щиро сподіваюся, що цей наступ буде продовжено", - звернувся Сирський до Драпатого.