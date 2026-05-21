Головна » Життя » Суспільство

Лише з дозволу командира: чому військовим у зоні бойових дій заборонено особисті телефони

06:40 21.05.2026 Чт
2 хв
Дозволено користуватися лише спеціальними засобами зв’язку
aimg Тетяна Веремєєва
Лише з дозволу командира: чому військовим у зоні бойових дій заборонено особисті телефони Фото: Військовим забороняють користуватися телефонами на позиціях (Getty Images)
Для українських військових у районах бойових дій діє заборона на використання особистих мобільних телефонів. Причина - загроза виявлення позицій військових російськими силами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумський обласний ТЦК та СП.

У ТЦК пояснили, що в умовах сучасної війни мобільні телефони можуть допомогти ворогу визначити місце перебування українських військових для подальших ударів артилерією, ракетами чи дронами. Через це для військовослужбовців у районах ведення бойових дій діють відповідні обмеження.

Таке правило передбачене наказом Головнокомандувача ЗСУ №165 від 29 квітня 2024 року.

Водночас користуватися дозволяється лише спеціально налаштованими телефонами або іншими пристроями - за порядком, який визначає командир військової частини.

У ТЦК також зазначили, що особовий склад окремо інформують про правила користування засобами зв’язку та відповідні обмеження. Це робиться через окремий наказ.

Раніше РБК-Україна розповідало, що в Києві за останні місяці суттєво посилили роботу груп оповіщення ТЦК - їхню кількість та штат збільшили на 40% через необхідність активізації мобілізаційних заходів. У ТЦК пояснили, що повістки можуть вручати у громадських місцях, транспорті, за місцем проживання чи роботи, а також повідомили про постійні спільні розшукові заходи з військовими.

Також ми писали, що більшість відстрочок від мобілізації в Україні тепер продовжуються автоматично - без подання заяв і відвідування ТЦК. Водночас система може не підтвердити право на відстрочку через помилки або неактуальні дані в державних реєстрах.

Сирський розкрив секрет втрат РФ, які неможливо перекрити мобілізацією
