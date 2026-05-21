Только с разрешения командира: почему военным в зоне боевых действий запрещены личные телефоны

06:40 21.05.2026 Чт
2 мин
Разрешено пользоваться только специальными средствами связи
aimg Татьяна Веремеева
Только с разрешения командира: почему военным в зоне боевых действий запрещены личные телефоны Фото: Военным запрещают пользоваться телефонами на позициях (Getty Images)
Для украинских военных в районах боевых действий действует запрет на использование личных мобильных телефонов. Причина - угроза обнаружения позиций военных российскими силами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумской областной ТЦК и СП.

В ТЦК объяснили, что в условиях современной войны мобильные телефоны могут помочь врагу определить местонахождение украинских военных для дальнейших ударов артиллерией, ракетами или дронами. Поэтому для военнослужащих в районах ведения боевых действий действуют соответствующие ограничения.

Такое правило предусмотрено приказом Главнокомандующего ВСУ №165 от 29 апреля 2024 года.

В то же время пользоваться разрешается только специально настроенными телефонами или другими устройствами - в порядке, который определяет командир воинской части.

В ТЦК также отметили, что личный состав отдельно информируют о правилах пользования средствами связи и соответствующих ограничениях. Это делается через отдельный приказ.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Киеве за последние месяцы существенно усилили работу групп оповещения ТЦК - их количество и штат увеличили на 40% из-за необходимости активизации мобилизационных мероприятий. В ТЦК объяснили, что повестки могут вручать в общественных местах, транспорте, по месту жительства или работы, а также сообщили о постоянных совместных розыскных мероприятиях с военными.

Также мы писали, что большинство отсрочек от мобилизации в Украине теперь продлеваются автоматически - без подачи заявлений и посещения ТЦК. В то же время система может не подтвердить право на отсрочку из-за ошибок или неактуальных данных в государственных реестрах.

Сырский раскрыл секрет потерь РФ, которые невозможно перекрыть мобилизацией
