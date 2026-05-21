Только с разрешения командира: почему военным в зоне боевых действий запрещены личные телефоны

Для украинских военных в районах боевых действий действует запрет на использование личных мобильных телефонов. Причина - угроза обнаружения позиций военных российскими силами.

В ТЦК объяснили, что в условиях современной войны мобильные телефоны могут помочь врагу определить местонахождение украинских военных для дальнейших ударов артиллерией, ракетами или дронами. Поэтому для военнослужащих в районах ведения боевых действий действуют соответствующие ограничения.

Такое правило предусмотрено приказом Главнокомандующего ВСУ №165 от 29 апреля 2024 года.

В то же время пользоваться разрешается только специально настроенными телефонами или другими устройствами - в порядке, который определяет командир воинской части.

В ТЦК также отметили, что личный состав отдельно информируют о правилах пользования средствами связи и соответствующих ограничениях. Это делается через отдельный приказ.