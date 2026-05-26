Не лише "аеропортне": Україна назвала варіанти локального перемир'я з Росією

21:09 26.05.2026
2 хв
Якою є ключова позиція Києва?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Україна готова обговорювати з європейськими партнерами можливість запровадження локальних форматів перемир’я з Росією.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час спілкування з журналістами, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За його словами, серед можливих варіантів - "аеропортне", "енергетичне" чи "портове" перемир’я. При цьому міністр зауважив, що необхідно обрати один конкретний кейс та опрацювати його у визначені часові рамки, щоб продемонструвати результативність підходу.

Сибіга розповів, що це питання планують детально обговорити на зустрічі з главами МЗС країн-членів Європейського Союзу.

"Потрібно, щоб це теж проговорилося з російською стороною. Це може бути "аеропортне" перемир'я, це може бути "енергетичне" перемир'я, це може бути "портове" перемир'я", - зазначив він.

Глава МЗС наголосив, що ключова позиція України полягає в пріоритезації однієї конкретної справи для підтвердження "успішності цього треку".

Нагадаємо, нещодавно Сибіга заявив, що Україні "ймовірно, потрібна нова роль Європи" у мирних переговорах, оскільки дипломатичний процес під егідою США сповільнився, а російський диктатор не демонструє готовності до ширшої угоди про припинення війни.

Водночас Кремль пригрозив серією ударів по Києву і закликала іноземців покинути місто. Інститут вивчення війни пояснив, чому за цим стоять не відповідь на дії України, а власні провали країни-агресорки.

Крім того, Сибіга наголосив, що слова глави МЗС Росії Сергія Лаврова в розмові з держсекретарем США Марко Рубіо щодо можливих ударів по Києву є відвертою провокацією і демонструють зацікавленість Кремля у продовженні війни.

Закон про посилки провалили: що планує робити Мінфін з умовою від МВФ
