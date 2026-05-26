Не только "аэропортное": Украина назвала варианты локального перемирия с Россией
Украина готова обсуждать с европейскими партнерами возможность введения локальных форматов перемирия с Россией.
Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время общения с журналистами, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
По его словам, среди возможных вариантов - "аэропортовое", "энергетическое" или "портовое" перемирие. При этом министр отметил, что необходимо выбрать один конкретный кейс и проработать его в определенные временные рамки, чтобы продемонстрировать результативность подхода.
Сибига рассказал, что этот вопрос планируют детально обсудить на встрече с главами МИД стран-членов Европейского Союза.
"Нужно, чтобы это тоже проговорилось с российской стороной. Это может быть "аэропортовое" перемирие, это может быть "энергетическое" перемирие, это может быть "портовое" перемирие", - отметил он.
Глава МИД подчеркнул, что ключевая позиция Украины заключается в приоритезации одного конкретного дела для подтверждения "успешности этого трека".
Напомним, недавно Сибига заявил, что Украине "вероятно, нужна новая роль Европы" в мирных переговорах, поскольку дипломатический процесс под эгидой США замедлился, а российский диктатор не демонстрирует готовности к более широкому соглашению о прекращении войны.
В то же время Кремль пригрозил серией ударов по Киеву и призвал иностранцев покинуть город. Институт изучения войны объяснил, почему за этим стоят не ответ на действия Украины, а собственные провалы страны-агрессора.
Кроме того, Сибига отметил, что слова главы МИД России Сергея Лаврова в разговоре с госсекретарем США Марко Рубио о возможных ударах по Киеву являются откровенной провокацией и демонстрируют заинтересованность Кремля в продолжении войны.