У липні Росія випустила по Україні більше балістики, ніж виробила

Американські аналітики посилаються на українське оборонне видання Militarnyi. Останнє повідомило, що лише за липень Росія могла використати до двох третин запланованого на рік виробництва ракет "Циркон".

Ба більше, у липні ворог запустив по Україні більше балістичних ракет, ніж виробляє щомісяця.

Згідно зі звітами Повітряних сил, від початку липня російські війська застосували проти України:

107 балістичних ракет;

20 ракет "Циркон".

Видання Militarnyi дізналося від ГУР МОУ, що кожного місяця росіяни виробляють:

близько 60 балістичних ракет "Іскандер-М";

приблизно 40 ракет для комплексів С-400.

"Схоже, Росія звертається до своїх запасів, щоб і надалі збільшувати кількість балістичних ракет, які вона запускає по Україні, оскільки ці ракети мають вищий рівень успішності, ніж безпілотники та крилаті ракети", - пояснюють аналітики.

Також команда ISW зауважила, що армія РФ різко скоротила кількість дронів під час нічних атак.

Так, від початку місяця росіяни застосувала 2 955 дронів, тоді як у червні їх було 5 749.