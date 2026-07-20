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Крим накрила хвиля вибухів, горить важливий енергооб'єкт (фото)

08:55 20.07.2026 Пн
2 хв
Що сталося з електропостачанням в Алушті після нічної атаки?
aimg Олена Чупровська
Крим накрила хвиля вибухів, горить важливий енергооб'єкт (фото) Ілюстративне фото: у Криму сьогодні чули звуки вибухів (Getty Images)
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У ніч на 20 липня безпілотники атакували тимчасово окупований Крим - вибухи пролунали одразу в кількох містах півострова. Біля Алушти після удару спалахнула пожежа на електропідстанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

Вибухи прогриміли в кількох містах Криму

Місцеві Telegram-канали повідомили про серію вибухів у різних частинах півострова.

Гучні звуки чули у:

  • Алушті;
  • Ялті;
  • Феодосії;
  • Керчі;
  • районі Балаклавської ТЕС.

Пожежа на підстанції в Алушті

Моніторингова група "Кримський вітер" повідомила про пожежу на електричній підстанції "Привітне" напругою 110/10 кВ. Дані базуються на супутниковій зйомці.

Ця підстанція - ключовий об'єкт енергетичної інфраструктури компанії "Крименерго".

Вона розташована в селі Привітне Алуштинського міського округу і забезпечує світлом саме село, Канацьку балку, а також курортні й туристичні зони Південного берега Криму.

Об'єкт має два силові трансформатори загальною встановленою потужністю 50 МВА.

За даними моніторингової групи, вибухи в Алушті було чути близько півночі. Приблизно о 00:40 у місті зникло світло.

Також з'явилося відео, на якому видно пожежу поблизу підстанції "Алушта".

На тлі нічної атаки окупаційна адміністрація тимчасово перекрила рух транспорту Кримським мостом.

Нагадаємо, раніше українські дрони паралізували рух на ключовій логістичній трасі окупованого Криму, що ускладнило пересування технікою та вантажами півостровом.

Тим часом окупаційна влада ще раніше запровадила графік обмежень мобільного зв'язку для мешканців Криму.

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