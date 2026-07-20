Крим накрила хвиля вибухів, горить важливий енергооб'єкт (фото)

Ілюстративне фото: у Криму сьогодні чули звуки вибухів (Getty Images)

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У ніч на 20 липня безпілотники атакували тимчасово окупований Крим - вибухи пролунали одразу в кількох містах півострова. Біля Алушти після удару спалахнула пожежа на електропідстанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

Вибухи прогриміли в кількох містах Криму Місцеві Telegram-канали повідомили про серію вибухів у різних частинах півострова. Гучні звуки чули у: Алушті;

Ялті;

Феодосії;

Керчі;

районі Балаклавської ТЕС. Пожежа на підстанції в Алушті Моніторингова група "Кримський вітер" повідомила про пожежу на електричній підстанції "Привітне" напругою 110/10 кВ. Дані базуються на супутниковій зйомці. Ця підстанція - ключовий об'єкт енергетичної інфраструктури компанії "Крименерго". Вона розташована в селі Привітне Алуштинського міського округу і забезпечує світлом саме село, Канацьку балку, а також курортні й туристичні зони Південного берега Криму. Об'єкт має два силові трансформатори загальною встановленою потужністю 50 МВА. За даними моніторингової групи, вибухи в Алушті було чути близько півночі. Приблизно о 00:40 у місті зникло світло. Також з'явилося відео, на якому видно пожежу поблизу підстанції "Алушта". На тлі нічної атаки окупаційна адміністрація тимчасово перекрила рух транспорту Кримським мостом.