В июле Россия выпустила по Украине больше баллистических ракет, чем произвела

Американские аналитики ссылаются на украинское оборонное издание Militarnyi. Последнее сообщило, что только за июль Россия могла использовать до двух третей запланированного на год производства ракет "Циркон".

Более того, в июле враг запустил по Украине больше баллистических ракет, чем производит ежемесячно.

Согласно отчетам Воздушных сил, с начала июля российские войска применили против Украины:

107 баллистических ракет;

20 ракет "Циркон".

Издание Militarnyi узнало от ГУР МОУ, что каждый месяц россияне производят:

около 60 баллистических ракет "Искандер-М";

примерно 40 ракет для комплексов С-400.

"Похоже, Россия обращается к своим запасам, чтобы и дальше увеличивать количество баллистических ракет, которые она запускает по Украине, поскольку эти ракеты имеют более высокий уровень успеваемости, чем беспилотники и крылатые ракеты", - объясняют аналитики.

Также команда ISW отметила, что армия РФ резко сократила количество дронов во время ночных атак.

Так, с начала месяца россияне применили 2 955 дронов, тогда как в июне их было 5 749.