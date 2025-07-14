Липень шокує: за тиждень в Україні зафіксували 26 температурних рекордів (карта)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що 2024 рік став найспекотнішим в історії людства, а його наслідки виявилися руйнівними.

За даними Всесвітньої метеорологічної організації ООН (ВМО), у цей період відбулось понад 150 безпрецедентних кліматичних катастроф (включаючи повені, теплові хвилі та потужні урагани) у різних куточках світу.

Літо в Україні минулого року також встановило чимало температурних рекордів і видалось непростим для тих людей, які важко переносять спеку. З огляду на це ми розповідали, чи варто чекати чогось подібного у 2025 році.

Крім того, ми пояснювали, як погода кінця червня вдарила по городах і полях українців.

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