Врожай під загрозою? Як погода кінця червня вдарила по городах і полях
В Українському гідрометеорологічному центрі підбили підсумки погодних умов впродовж третьої декади червня 2025 року у різних регіонах країни та пояснили, як вони вплинули на ріст і розвиток культур на городах і полях.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.
Особливості погоди в Україні наприкінці червня
Згідно з інформацією Укргідрометцентру, третя декада червня в Україні відзначилася значними контрастами температури повітря по території країни:
- у західних і південних областях температурний режим у середньому виявився близьким до норми;
- у крайніх західних районах - вищим за норму;
- у північних, східних і північно-східних областях - переважала прохолодна, часом холодна для червня погода.
У більшості областей відмічалися переважно невеликі опади, місцями - їх сліди.
Зазначається, що "ефективні дощі випадали дуже локально" і переважно - у північних областях.
Кількість опадів у середньому:
- в більшості областей склала лише 20-40% норми;
- у Херсонській, Одеській, Вінницькій, Чернівецькій областях та багатьох районах прилеглих областей - менше 20% норми (або ж було зовсім сухо).
Крім того, у різних регіонах - з переміщенням атмосферних фронтів через територію України - спостерігалася значна кількість небезпечних явищ:
- шквали;
- грози;
- град.
Агрометеорологічні умови у третій декаді червня 2025 року (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)
Як погода вплинула на ріст і розвиток культур
Експерти УкрГМЦ повідомили, що наприкінці червня складалися неоднорідні агрометеорологічні умови:
- для завершення вегетації та дозрівання ранніх хлібів;
- для росту й розвитку пізніх культур по території країни.
Так, запаси продуктивної вологи були майже вичерпані на багатьох площах під ранніми зерновими культурами у центральних, східних, північно-східних, місцями - у північних областях.
"Проте урожай раннього зерна вже сформований і дефіцит вологи на його рівні позначиться мінімально", - зауважили спеціалісти.
Водночас під пізніми сільськогосподарськими культурами - зокрема кукурудзою, соняшником, соєю - через зменшення запасів продуктивної вологи відмічалось:
- денне в'янення рослин;
- пожовтіння листків нижнього ярусу;
- скручування листків нижнього ярусу.
"На полях, де запаси вологи наближалися до середніх багаторічних показників, внаслідок переважання помірного температурного фону значного погіршення стану посівів не відбувалося", - розповіли в Укргідрометцентрі.
Де погодні умови для рослин були найскладнішими
Українцям розповіли, що у західних областях України наприкінці червня переважали сприятливі умови для розвитку всіх сільськогосподарських культур.
При цьому найбільш складні для рослин погодні умови спостерігалися у південних областях України (найбільше - у Херсонській):
- невеликі опади минулої декади, які відмічалися на фоні жорсткої ґрунтової засухи, не пом'якшили ситуацію;
- сильні та помірні вітри, які відмічались впродовж декади, і надалі висушували верхні шари ґрунту;
- спостерігалися суховії;
- засуха досягла критерію "сильної".
Тим часом помірне накопичення ефективного тепла впродовж третьої декади червня дещо гальмувало активний ріст та розвиток теплолюбних культур.
"Зокрема, подовжувався період листоутворення на рослинах кукурудзи", - уточнили в УкрГМЦ.
Наголошується, що малосприятливі умови - через понижений температурний фон і відсутність достатньої кількості вологи у ґрунті - обумовлювали затримку росту та розвитку:
- городніх культур;
- баштанних культур;
- бульбокоренеплодів.
Публікація УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що вже найближчим часом температура повітря у деяких містах може досягти позначки +35 градусів за Цельсієм.
Крім того, в УкрГМЦ пояснювали, як спеціалісти фіксують тривалість сонячного сяйва - "записують" сонце.
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