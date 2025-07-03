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Врожай під загрозою? Як погода кінця червня вдарила по городах і полях

Четвер 03 липня 2025 10:34
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Врожай під загрозою? Як погода кінця червня вдарила по городах і полях Контрастна погода кінця червня могла вплинути на врожай у деяких областях (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

В Українському гідрометеорологічному центрі підбили підсумки погодних умов впродовж третьої декади червня 2025 року у різних регіонах країни та пояснили, як вони вплинули на ріст і розвиток культур на городах і полях.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.

Особливості погоди в Україні наприкінці червня

Згідно з інформацією Укргідрометцентру, третя декада червня в Україні відзначилася значними контрастами температури повітря по території країни:

  • у західних і південних областях температурний режим у середньому виявився близьким до норми;
  • у крайніх західних районах - вищим за норму;
  • у північних, східних і північно-східних областях - переважала прохолодна, часом холодна для червня погода.

У більшості областей відмічалися переважно невеликі опади, місцями - їх сліди.

Зазначається, що "ефективні дощі випадали дуже локально" і переважно - у північних областях.

Кількість опадів у середньому:

  • в більшості областей склала лише 20-40% норми;
  • у Херсонській, Одеській, Вінницькій, Чернівецькій областях та багатьох районах прилеглих областей - менше 20% норми (або ж було зовсім сухо).

Крім того, у різних регіонах - з переміщенням атмосферних фронтів через територію України - спостерігалася значна кількість небезпечних явищ:

  • шквали;
  • грози;
  • град.

Врожай під загрозою? Як погода кінця червня вдарила по городах і поляхАгрометеорологічні умови у третій декаді червня 2025 року (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Як погода вплинула на ріст і розвиток культур

Експерти УкрГМЦ повідомили, що наприкінці червня складалися неоднорідні агрометеорологічні умови:

  • для завершення вегетації та дозрівання ранніх хлібів;
  • для росту й розвитку пізніх культур по території країни.

Так, запаси продуктивної вологи були майже вичерпані на багатьох площах під ранніми зерновими культурами у центральних, східних, північно-східних, місцями - у північних областях.

"Проте урожай раннього зерна вже сформований і дефіцит вологи на його рівні позначиться мінімально", - зауважили спеціалісти.

Водночас під пізніми сільськогосподарськими культурами - зокрема кукурудзою, соняшником, соєю - через зменшення запасів продуктивної вологи відмічалось:

  • денне в'янення рослин;
  • пожовтіння листків нижнього ярусу;
  • скручування листків нижнього ярусу.

"На полях, де запаси вологи наближалися до середніх багаторічних показників, внаслідок переважання помірного температурного фону значного погіршення стану посівів не відбувалося", - розповіли в Укргідрометцентрі.

Де погодні умови для рослин були найскладнішими

Українцям розповіли, що у західних областях України наприкінці червня переважали сприятливі умови для розвитку всіх сільськогосподарських культур.

При цьому найбільш складні для рослин погодні умови спостерігалися у південних областях України (найбільше - у Херсонській):

  • невеликі опади минулої декади, які відмічалися на фоні жорсткої ґрунтової засухи, не пом'якшили ситуацію;
  • сильні та помірні вітри, які відмічались впродовж декади, і надалі висушували верхні шари ґрунту;
  • спостерігалися суховії;
  • засуха досягла критерію "сильної".

Тим часом помірне накопичення ефективного тепла впродовж третьої декади червня дещо гальмувало активний ріст та розвиток теплолюбних культур.

"Зокрема, подовжувався період листоутворення на рослинах кукурудзи", - уточнили в УкрГМЦ.

Наголошується, що малосприятливі умови - через понижений температурний фон і відсутність достатньої кількості вологи у ґрунті - обумовлювали затримку росту та розвитку:

  • городніх культур;
  • баштанних культур;
  • бульбокоренеплодів.

Врожай під загрозою? Як погода кінця червня вдарила по городах і поляхПублікація УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що вже найближчим часом температура повітря у деяких містах може досягти позначки +35 градусів за Цельсієм.

Крім того, в УкрГМЦ пояснювали, як спеціалісти фіксують тривалість сонячного сяйва - "записують" сонце.

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