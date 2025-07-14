Июль шокирует: за неделю в Украине зафиксировали 26 температурных рекордов (карта)

В течение прошлой недели специалисты Украинского гидрометеорологического центра зафиксировали 26 температурных рекордов в разных регионах страны.
Подробнее о том, в каких именно городах Украины дневные максимумы побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этого дня, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Согласно информации Укргидрометцентра, в течение понедельника, 7 июля, в разных областях Украины было установлено 11 новых рекордов. Температура воздуха превысила предыдущие показатели за этот день:
В течение вторника, 8 июля, дневные температурные максимумы (исходя из обнародованной УкрГМЦ карты) были установлены в семи городах:
В течение среды, 9 июля, эксперты Укргидрометцентра зафиксировали температурные рекорды в трех городах:
В течение четверга, 10 июля - дневные максимумы побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этого дня также в трех городах:
В пятницу, 11 июля, был установлен один рекорд - в Сумах. Там температура воздуха достигла отметки 35,5°C.
В воскресенье, 13 июля, очередной температурный рекорд был зафиксирован в Херсоне, где столбики термометров поднялись до 36,4°C.
Напомним, ранее мы рассказывали, что 2024 год стал самым жарким в истории человечества, а его последствия оказались разрушительными.
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