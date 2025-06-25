Липень почнеться зі спеки? Що насправді буде з погодою в Україні найближчим часом

У мережі поширюється інформація, буцімто вже найближчими днями Україну може "накрити" спека з денною температурою повітря ледь не до +37 градусів за Цельсієм. Однак чи варто цьому вірити?
Докладніше про те, якої насправді погоди чекати українцям найближчим часом, на вихідних, а також впродовж наступного тижня - на початку липня 2025 року, розповіла у коментарі РБК-Україна синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.
За словами експерта, до кінця цього тижня в Україні зберігатимуться "коливання" - як температури, так і опадів, і вологості.
"Тобто більш такий помірний режим погоди. Помірно тепло", - уточнила синоптик.
Вона повідомила, що дещо вищі значення температури можуть бути:
"Тому, що там вже починає впливати на погоду поле підвищеного тиску. Але все одно коливання ще будуть", - пояснила Птуха.
Вона нагадала, що на погоду в Україні продовжують впливати атмосферні фронти.
"Буде проходити й атмосферний фронт. У четвер (26 червня, - Ред.) він відійде, скажімо так, більше на східні області... може повпливати. А в п'ятницю (27 червня, - Ред.) новий атмосферний фронт із заходу буде вже впливати на західні області й далі просуватися по території України", - поділилась синоптик.
У суботу, 28 червня, погода очікується "із прохолодними значеннями температури".
"Певне зниження. Бо, знову ж таки, буде більше хмарності та опадів", - зауважила представниця УкрГМЦ.
Температура повітря при цьому очікується:
"Тобто зниження, але не суттєве. Оскільки зараз там 21-26°C у більшості областей. Під час того, як будуть опади у певних регіонах - ще будемо уточнювати - можливо будуть показники трішечки нижчими (у деяких областях)", - розповіла експерт.
Тим часом нічна температура повітря - як зараз, так і на вихідних - сильно змінюватись не буде (триматиметься в межах 12-18°C).
"Оскільки повітряна маса в цілому зараз сильно також не змінюється. І вночі, якщо буде більше хмарності, то, навпаки, щодо температурного фону буде меншою амплітуда. Тобто якихось нижчих значень ми не очікуємо", - пояснила Птуха.
Згідно з її інформацією, атмосферні фронти будуть відходити "починаючи з неділі", 29 червня.
"Буде підвищуватись атмосферний тиск і встановлюватися антициклональний характер погоди практично над всією територією Європи", - додала експерт.
Птуха розповіла, що вже з наступного тижня - "практично весь робочий тиждень" - на погоду в Україні впливатиме антициклон.
"Це означає, що погода в нас буде без опадів, більше сонячних прояснень і підвищення температурних показників", - пояснила вона.
На початку липня значення температури подекуди - на півдні та сході країни - вже можуть сягати 30 градусів за Цельсієм і більше.
"Починаючи з середини тижня - можливо десь до 33°C може бути... Будемо уточнювати, тому що ці дані ще, скажімо так, будуть публікуватися", - зауважила представниця УкрГМЦ.
Тим часом на решті території України денні температури очікуються до 30°C.
"Тобто десь 25-30°C, скажімо так, по більшій території України - захід, північ, центр", - уточнила синоптик.
Вночі температура повітря очікується при цьому в межах 15-20°C.
Насамкінець Птуха повідомила, що таких високих температурних значень, про які наразі пишуть деякі пабліки у соціальних мережах (прогнозуючи "спеку"), в Укргіродметцентрі не очікують.
"Принаймні поки що", - підсумувала спеціаліст.
Нагадаємо, минулого року літо в Україні встановило чимало температурних рекордів і видалось непростим для тих людей, які важко переносять спеку.
З огляду на це ми розповідали, чи варто чекати чогось подібного у 2025 році.
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