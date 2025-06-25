Июль начнется с жары? Что на самом деле будет с погодой в Украине в ближайшее время

Что будет с погодой в ближайшее время и на выходных

По словам эксперта, до конца этой недели в Украине будут сохраняться "колебания" - как температуры, так и осадков, и влажности.

"То есть более такой умеренный режим погоды. Умеренно тепло", - уточнила синоптик.

Она сообщила, что немного более высокие значения температуры могут быть:

местами в западных областях;

местами в южных областях.

"Потому, что там уже начинает влиять на погоду поле повышенного давления. Но все равно колебания еще будут", - объяснила Птуха.

Она напомнила, что на погоду в Украине продолжают влиять атмосферные фронты.

"Будет проходить и атмосферный фронт. В четверг (26 июня, - Ред.) он отойдет, скажем так, больше на восточные области... может повлиять. А в пятницу (27 июня, - Ред.) новый атмосферный фронт с запада будет уже влиять на западные области и дальше продвигаться по территории Украины", - поделилась синоптик.

В субботу, 28 июня, погода ожидается "с прохладными значениями температуры".

"Определенное снижение. Потому что, опять же, будет больше облачности и осадков", - отметила представительница УкрГМЦ.

Температура воздуха при этом ожидается:

ночью - около 12-18°C;

днем - около 19-25°C;

на юге и Закарпатье - немного теплее - 22-28°C.

"То есть снижение, но не существенное. Поскольку сейчас там 21-26°C в большинстве областей. Во время того, как будут осадки в определенных регионах - еще будем уточнять - возможно будут показатели немного ниже (в некоторых областях)", - рассказала эксперт.

Между тем ночная температура воздуха - как сейчас, так и на выходных - сильно меняться не будет (будет держаться в пределах 12-18°C).

"Поскольку воздушная масса в целом сейчас сильно также не меняется. И ночью, если будет больше облачности, то, наоборот, по температурному фону будет меньше амплитуда. То есть каких-то более низких значений мы не ожидаем", - объяснила Птуха.

Согласно ее информации, атмосферные фронты будут отходить "начиная с воскресенья", 29 июня.

"Будет повышаться атмосферное давление и устанавливаться антициклональный характер погоды практически над всей территорией Европы", - добавила эксперт.

Какой погоды ждать на следующей неделе - в начале июля

Птуха рассказала, что уже со следующей недели - "практически всю рабочую неделю" - на погоду в Украине будет влиять антициклон.

"Это означает, что погода у нас будет без осадков, больше солнечных прояснений и повышение температурных показателей", - объяснила она.

В начале июля значения температуры местами - на юге и востоке страны - уже могут достигать 30 градусов по Цельсию и более.

"Начиная с середины недели - возможно где-то до 33°C может быть... Будем уточнять, потому что эти данные еще, скажем так, будут публиковаться", - отметила представительница УкрГМЦ.

Между тем на остальной территории Украины дневные температуры ожидаются до 30°C.

"То есть где-то 25-30°C, скажем так, по большей территории Украины - запад, север, центр", - уточнила синоптик.

Ночью температура воздуха ожидается при этом в пределах 15-20°C.

В завершение Птуха сообщила, что таких высоких температурных значений, о которых сейчас пишут некоторые паблики в социальных сетях (прогнозируя "жару"), в Укргиродметцентре не ожидают.

"По крайней мере пока", - подытожила специалист.