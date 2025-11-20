Когда в Киеве начнут продавать елки: названа дата
С 4 декабря в Киеве стартует продажа новогодних елок. Будет работать 141 официальная локация, где предприниматели могут реализовывать елки с плантаций лесничеств - безопасные, сертифицированные и легальные.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА в Facebook.
В Киеве будет работать 141 новогодняя ярмарка
"Несмотря на сложные времена, Киев готовится создать праздничное настроение для горожан и гостей столицы - и приглашает предпринимателей стать частью этой традиции", - говорится в публикации.
Ключевые даты:
- 1-3 декабря - монтаж елочных площадок;
- 4 - 31 декабря - начало работы ярмарок и старт продаж.
Участие в официальных ярмарках дает возможность работать законно и прозрачно, поддерживать развитие столицы через уплаченные налоги, получить доверие покупателей, которые выбирают сертифицированные елки. А также сделает зимний сезон стабильным для малого и среднего бизнеса.
Организаторы ярмарок, которые принимают заявки от предпринимателей:
- КП "Свиточ" г. Киева - 067 710 07 55
- КП "Киевское наследие" - 099 756 20 17
- КП "Житний рынок"
Полный перечень официальных локаций во всех районах Киева
Голосеевский район:
- пересечение улиц Владимиро-Лыбедской и Антоновича
- ул. Степана Рудницкого, 6А
- ул. Васильковская, 8
- переулок Руслана Лужевского, 1 (локация 1)
- переулок Руслана Лужевского, 1 (локация 2)
- ул. Лятошинского, 14 (возле рыночного комплекса Теремки-2)
- просп. Академика Глушкова, 16-16/7
- просп. Академика Глушкова, 31А
- ул. Метрологическая, 19
- ул. Академика Заболотного, 48А (напротив торговой площадки "Феофаниевский")
- ул. Феодосиевская, Днепровское шоссе
- ул. Кольцевая дорога, 1 (заезд к ТЦ "Республика")
Дарницкий район:
- ул. Архитектора Вербицкого, 16
- ул. Братства тарасовцев, 9
- ул. Елизаветы Чавдар, 1
- ул. Елизаветы Чавдар, 13
- ул. Здолбуновская, 2
- ул. Михаила Драгоманова, 14
- ул. Елены Пчилки, 2
- пересечение улиц Тростянецкой и Архитектора Вербицкого (возле ул. Тростянецкой)
- ул. Срибнокильская, 13
- ул. Ялтинская, 5А
- ул. Ялтинская, 5Б
- пересечение улиц Ревуцкого и Вишняковской
- ул. Александра Мишуги, 2
- пересечение ул. Анны Ахматовой и просп. Петра Григоренко
- пересечение улиц Урловской и Анны Ахматовой
- просп. Петра Григоренко, 26
- просп. Петра Григоренко, 41-43
- ул. Срибнокильская, 5Б (съезд с просп. Петра Григоренко на просп. Николая Бажана - станция метро "Позняки")
- Днепровская набережная, 17А (возле ТЦ "Новус")
- ул. Александра Мишуги, 4
- ул. Заречная, 1
- мкр.Бортничи (пересечение улиц Светлой и Автопарковой)
- ул. Здолбуновская, 17
Деснянский район:
- ул. Рональда Рейгана, 4
- ул. Рональда Рейгана, 8
- просп. Красной Калины, 15
- просп. Красной Калины, 26
- просп. Красной Калины, 44
- просп. Красной Калины, 60/10
- просп. Красной Калины, 95-97
- ул. Героев Энергетиков, 2
- ул. Героев Энергетиков, 4
- ул. Героев Энергетиков, 5
- ул. Героев Энергетиков, 6
- ул. Милютенко, 34 (распределительная полоса)
- станция метро "Лесная" (ул. Гетмана Павла Полуботка, 88/3)
- станция метро "Черниговская"
Днепровский район:
- бульв. Игоря Шамо, 2/7
- ул. Андрея Малышко, 4А
- ул. Ивана Миколайчука, 9
- ул. Миропольская, 25
- ул. Радужная, 4
- ул. Юрия Шумского, 1
- просп. Павла Тычины, 7
- просп. Соборности, 2/1
- пересечение ул. Энтузиастов, 37 и бульв. Игоря Шамо
- пересечение улиц Сулеймана Стальского и Остафия Дашкевича
- ул. Регенераторная, 4
- ул. Андрея Малышко (напротив ТЦ "Детский мир")
- пересечение улиц Ивана Микитенко и Остафия Дашкевича
Оболонский район:
- ул. Днепроводская, 1
- площадь Петропавловская, 2
- просп. Владимира Ивасюка, 27Б
- просп. Владимира Ивасюка, 46
- ул. Ярослава Ивашкевича, 6/8А
- просп. Оболонский, 1Б
- просп. Оболонский, 52А
- просп. Оболонский, 45/28
- ул. Полярная, 8Б
- ул. Героев Днепра, 29В
- Героев Днепра, 30
- Героев Днепра, 32
- Героев Днепра, 41
- ул. Иорданская, 17
- ул. Героев полка "АЗОВ", 3
- ул. Героев полка "АЗОВ", 12
- ул. Героев полка "АЗОВ", 34
- Александра Архипенко, 6А
- площадь Оболонская, 6
- просп. Литовский, 2
- просп. Маршала Рокоссовского, ¾
- просп. Степана Бандеры, 15А (на территории парковки гипермаркета "АШАН Почайна")
Печерский район:
- бульв. Николая Михновского, 25
- бульв. Николая Михновского, 30/1
- ул. Большая Васильковская, 107
- Шота Руставели, 16 (в пределах территории заведения "МИЛК БАР")
Подольский район:
- ул. Верхний Вал, 16 (локация № 1)
- Верхний Вал, 16 (локация № 2)
- Верхний Вал, 16 (локация № 3)
- пересечение улиц Верхний Вал и Житнеторжской (локация № 4)
- ул. Светлицкого, 30/20 (локация 1)
- Светлицкого, 30/20 (возле магазина "Ева", локация 2)
- просп. Европейского Союза, 58 (ТЦ "Орнамент")
- просп. Европейского Союза, 80
- Межигорская, 56/63А (возле теннисных кортов)
- просп.Свободы, 28
- просп.Василия Порика, 13 (на месте демонтированных МАФов)
- ул. Кирилловская, 125 (на месте демонтированных МАФов)
- пересечение улиц Петропавловской и Кирилловской, 111 (на месте демонтированных МАФов)
Святошинский район:
- бульв. Николая Руденко, 13
- бульв. Николая Руденко, 14
- бульв. Николая Руденко, 15
- ул. Василия Кучера, 5
- ул. Симиренко, 10
- ул. Симиренко, 17
- ул. Зодчих, 46
- ул. Зодчих, 62
- Зодчих, 68/2
- ул. Тулузы, 2/58
- ул. Якуба Коласа, 23
- ул. Ирпенская, 76-80
- ул. Подлесная, 1
- ул. Академика Булаховского, 30
- ул. Академика Ефремова, 8 (распределительная полоса)
- Леся Курбаса 16А (возле остановки 3-го трамвая)
Соломенский район:
- бульв. Чоколовский, 19-21
- бульв. Чоколовский, 20
- бульв. Чоколовский, 1
- просп. Воздушных Сил, 18/2
- ул. Соломенская, 33
- ул. Академика Шалимова, 37
- просп. Отрадный, 15/45
- ул. Борщаговская, 154А (возле ТЦ "Аркадия")
- просп. Любомира Гузара, 48 (со стороны подъезда к мосту)
- просп. Берестейский, 47 (возле стоянки транспортных средств)
- просп. Валерия Лобановского, 4А (возле подземного перехода)
- ул. Волынская, 53
Шевченковский район:
- ул. Юрия Ильенко, 1
- ул. Даниила Щербаковского, 56
- пересечение улиц Игоря Турчина и Мечты
- ул. Парково-Сырецкая, 10
- ул. Ольжича, 14
- ул. Елены Телиги, 31/1
- ул. Щусева, 5
- пересечение улиц Елены Телиги и Щусева
- ул. Дорогожицкая, 13/14
