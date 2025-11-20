Когда в Киеве начнут продавать елки: названа дата

С 4 декабря в Киеве стартует продажа новогодних елок. Будет работать 141 официальная локация, где предприниматели могут реализовывать елки с плантаций лесничеств - безопасные, сертифицированные и легальные.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА в Facebook .

В Киеве будет работать 141 новогодняя ярмарка

"Несмотря на сложные времена, Киев готовится создать праздничное настроение для горожан и гостей столицы - и приглашает предпринимателей стать частью этой традиции", - говорится в публикации.

Ключевые даты:

1-3 декабря - монтаж елочных площадок;

4 - 31 декабря - начало работы ярмарок и старт продаж.

Участие в официальных ярмарках дает возможность работать законно и прозрачно, поддерживать развитие столицы через уплаченные налоги, получить доверие покупателей, которые выбирают сертифицированные елки. А также сделает зимний сезон стабильным для малого и среднего бизнеса.

Организаторы ярмарок, которые принимают заявки от предпринимателей:

КП "Свиточ" г. Киева - 067 710 07 55

КП "Киевское наследие" - 099 756 20 17

КП "Житний рынок"

Полный перечень официальных локаций во всех районах Киева

Голосеевский район:

пересечение улиц Владимиро-Лыбедской и Антоновича

ул. Степана Рудницкого, 6А

ул. Васильковская, 8

переулок Руслана Лужевского, 1 (локация 1)

переулок Руслана Лужевского, 1 (локация 2)

ул. Лятошинского, 14 (возле рыночного комплекса Теремки-2)

просп. Академика Глушкова, 16-16/7

просп. Академика Глушкова, 31А

ул. Метрологическая, 19

ул. Академика Заболотного, 48А (напротив торговой площадки "Феофаниевский")

ул. Феодосиевская, Днепровское шоссе

ул. Кольцевая дорога, 1 (заезд к ТЦ "Республика")

Дарницкий район:

ул. Архитектора Вербицкого, 16

ул. Братства тарасовцев, 9

ул. Елизаветы Чавдар, 1

ул. Елизаветы Чавдар, 13

ул. Здолбуновская, 2

ул. Михаила Драгоманова, 14

ул. Елены Пчилки, 2

пересечение улиц Тростянецкой и Архитектора Вербицкого (возле ул. Тростянецкой)

ул. Срибнокильская, 13

ул. Ялтинская, 5А

ул. Ялтинская, 5Б

пересечение улиц Ревуцкого и Вишняковской

ул. Александра Мишуги, 2

пересечение ул. Анны Ахматовой и просп. Петра Григоренко

пересечение улиц Урловской и Анны Ахматовой

просп. Петра Григоренко, 26

просп. Петра Григоренко, 41-43

ул. Срибнокильская, 5Б (съезд с просп. Петра Григоренко на просп. Николая Бажана - станция метро "Позняки")

Днепровская набережная, 17А (возле ТЦ "Новус")

ул. Александра Мишуги, 4

ул. Заречная, 1

мкр.Бортничи (пересечение улиц Светлой и Автопарковой)

ул. Здолбуновская, 17

Деснянский район:

ул. Рональда Рейгана, 4

ул. Рональда Рейгана, 8

просп. Красной Калины, 15

просп. Красной Калины, 26

просп. Красной Калины, 44

просп. Красной Калины, 60/10

просп. Красной Калины, 95-97

ул. Героев Энергетиков, 2

ул. Героев Энергетиков, 4

ул. Героев Энергетиков, 5

ул. Героев Энергетиков, 6

ул. Милютенко, 34 (распределительная полоса)

станция метро "Лесная" (ул. Гетмана Павла Полуботка, 88/3)

станция метро "Черниговская"

Днепровский район:

бульв. Игоря Шамо, 2/7

ул. Андрея Малышко, 4А

ул. Ивана Миколайчука, 9

ул. Миропольская, 25

ул. Радужная, 4

ул. Юрия Шумского, 1

просп. Павла Тычины, 7

просп. Соборности, 2/1

пересечение ул. Энтузиастов, 37 и бульв. Игоря Шамо

пересечение улиц Сулеймана Стальского и Остафия Дашкевича

ул. Регенераторная, 4

ул. Андрея Малышко (напротив ТЦ "Детский мир")

пересечение улиц Ивана Микитенко и Остафия Дашкевича

Оболонский район:

ул. Днепроводская, 1

площадь Петропавловская, 2

просп. Владимира Ивасюка, 27Б

просп. Владимира Ивасюка, 46

ул. Ярослава Ивашкевича, 6/8А

просп. Оболонский, 1Б

просп. Оболонский, 52А

просп. Оболонский, 45/28

ул. Полярная, 8Б

ул. Героев Днепра, 29В

Героев Днепра, 30

Героев Днепра, 32

Героев Днепра, 41

ул. Иорданская, 17

ул. Героев полка "АЗОВ", 3

ул. Героев полка "АЗОВ", 12

ул. Героев полка "АЗОВ", 34

Александра Архипенко, 6А

площадь Оболонская, 6

просп. Литовский, 2

просп. Маршала Рокоссовского, ¾

просп. Степана Бандеры, 15А (на территории парковки гипермаркета "АШАН Почайна")

Печерский район:

бульв. Николая Михновского, 25

бульв. Николая Михновского, 30/1

ул. Большая Васильковская, 107

Шота Руставели, 16 (в пределах территории заведения "МИЛК БАР")

Подольский район:

ул. Верхний Вал, 16 (локация № 1)

Верхний Вал, 16 (локация № 2)

Верхний Вал, 16 (локация № 3)

пересечение улиц Верхний Вал и Житнеторжской (локация № 4)

ул. Светлицкого, 30/20 (локация 1)

Светлицкого, 30/20 (возле магазина "Ева", локация 2)

просп. Европейского Союза, 58 (ТЦ "Орнамент")

просп. Европейского Союза, 80

Межигорская, 56/63А (возле теннисных кортов)

просп.Свободы, 28

просп.Василия Порика, 13 (на месте демонтированных МАФов)

ул. Кирилловская, 125 (на месте демонтированных МАФов)

пересечение улиц Петропавловской и Кирилловской, 111 (на месте демонтированных МАФов)

Святошинский район:

бульв. Николая Руденко, 13

бульв. Николая Руденко, 14

бульв. Николая Руденко, 15

ул. Василия Кучера, 5

ул. Симиренко, 10

ул. Симиренко, 17

ул. Зодчих, 46

ул. Зодчих, 62

Зодчих, 68/2

ул. Тулузы, 2/58

ул. Якуба Коласа, 23

ул. Ирпенская, 76-80

ул. Подлесная, 1

ул. Академика Булаховского, 30

ул. Академика Ефремова, 8 (распределительная полоса)

Леся Курбаса 16А (возле остановки 3-го трамвая)

Соломенский район:

бульв. Чоколовский, 19-21

бульв. Чоколовский, 20

бульв. Чоколовский, 1

просп. Воздушных Сил, 18/2

ул. Соломенская, 33

ул. Академика Шалимова, 37

просп. Отрадный, 15/45

ул. Борщаговская, 154А (возле ТЦ "Аркадия")

просп. Любомира Гузара, 48 (со стороны подъезда к мосту)

просп. Берестейский, 47 (возле стоянки транспортных средств)

просп. Валерия Лобановского, 4А (возле подземного перехода)

ул. Волынская, 53

Шевченковский район: