Житло біля фронту: скільки готові платити українці та які регіони вважають вигідними

Попит на купівлю житла в окремих прифронтових регіонах України зріс, попри ризики війни. Найбільше покупців приваблюють нижчі ціни та потенційне зростання вартості нерухомості після завершення бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження OLX Нерухомість.

Головне: Контрасти попиту: Ринок нерухомості біля лінії фронту продемонстрував неочікуваний поділ. У Херсонській та Харківській областях попит упав, натомість у Сумській області інтерес до 3-кімнатних квартир підскочив одразу на 72%.

Ринок нерухомості біля лінії фронту продемонстрував неочікуваний поділ. У Херсонській та Харківській областях попит упав, натомість у Сумській області інтерес до 3-кімнатних квартир підскочив одразу на 72%. Страхи та ризики: Більшість українців все ж не готові купувати житло біля фронту через загрозу руйнування майна, воєнну невизначеність та ризик втрати прав власності.

Більшість українців все ж не готові купувати житло біля фронту через загрозу руйнування майна, воєнну невизначеність та ризик втрати прав власності. Топ бажаних регіонів: Серед тих, хто готовий ризикнути раді майбутньої вигоди, лідером залишаються Харківська, Дніпропетровська та Запорізька області.

Серед тих, хто готовий ризикнути раді майбутньої вигоди, лідером залишаються Харківська, Дніпропетровська та Запорізька області. Запити та скромні бюджети: Найбільший інтерес викликають приватні будинки у передмістях та вторинне житло. При цьому майже половина покупців мають дуже обмежений бюджет - до 15 000 доларів.

Найбільший інтерес викликають приватні будинки у передмістях та вторинне житло. При цьому майже половина покупців мають дуже обмежений бюджет - до 15 000 доларів. Інвестиція на майбутнє: Попри небезпеку, 55% опитаних розцінюють купівлю дешевої нерухомості у прифронтових регіонах як потенційно надвигідну інвестицію на перспективу 5-10 років після завершення війни.

Де зріс попит на житло

Аналітики зафіксували неоднорідну ситуацію на ринку нерухомості поблизу лінії фронту.

У порівнянні з квітнем 2025 року попит на купівлю квартир знизився у Харківській та Херсонській областях. Зокрема, у Харківській області кількість відгуків на оголошення про продаж двокімнатних квартир скоротилася на 23%, а у Херсонській області попит на однокімнатне житло впав на 37%.

Водночас в інших регіонах спостерігається протилежна тенденція.

Так, кількість відгуків на трикімнатні квартири зросла на 72% у Сумській області та на 22% у Дніпропетровській. Попит на двокімнатні квартири збільшився на 55% у Сумській області та на 48% у Запорізькій.

Більшість українців поки не готові купувати житло біля фронту

Близько 69% респондентів заявили, що планують або розглядають можливість придбання житла в Україні протягом найближчих одного-трьох років. Переважно нерухомість купують для власного проживання (75%), тоді як 11% розглядають її як інвестицію для здачі в оренду.

Попри зростання попиту в окремих регіонах, 54% опитаних заявили, що не готові купувати житло в прифронтових областях.

Головними причинами вони назвали:

безпекові ризики та загрозу руйнування житла (79%);

невизначеність щодо завершення війни (58%);

ризик пошкодження майна або втрати права власності (53%).

Хто все ж готовий купувати

Водночас 20% респондентів готові розглянути придбання житла для проживання, а ще 8% - виключно як інвестицію.

Найчастіше українці готові купувати нерухомість у таких областях:

Харківська - 39%;

Дніпропетровська - 28%;

Запорізька - 20%.

Менше охочих виявилося щодо Миколаївської, Херсонської та Сумської областей.

Що може стимулювати попит

Найчастіше опитані називали такі фактори, які могли б переконати їх придбати житло в прифронтових регіонах:

стабілізація безпекової ситуації - 34%;

державні гарантії або страхування воєнних ризиків - 28%;

суттєво нижчі ціни порівняно з безпечнішими регіонами - 25%;

відновлення інфраструктури та економіки - 21%;

перспектива зростання вартості житла після війни - 16%.

Яку нерухомість шукають українці

Найбільший інтерес викликають приватні будинки у містах або передмістях - такий варіант обрали 64% респондентів.

Також популярними залишаються квартири на вторинному ринку (54%). Ще 27% готові розглядати житло в новобудовах.

Щодо бюджету, то майже половина опитаних (48%) готові витратити на нерухомість до 15 тисяч доларів. Ще 39% розглядають бюджет від 15 до 30 тисяч доларів.

Водночас 55% учасників опитування вважають нерухомість у прифронтових областях потенційно вигідною інвестицією на перспективу 5-10 років після завершення війни.