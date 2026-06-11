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Житло біля фронту: скільки готові платити українці та які регіони вважають вигідними

07:30 11.06.2026 Чт
4 хв
Частина українців вважає купівлю житла у прифронтових регіонах зараз вигідною інвестицією
aimg Тетяна Веремєєва
Житло біля фронту: скільки готові платити українці та які регіони вважають вигідними Фото: Купівля житла (freepik.com)
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Попит на купівлю житла в окремих прифронтових регіонах України зріс, попри ризики війни. Найбільше покупців приваблюють нижчі ціни та потенційне зростання вартості нерухомості після завершення бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження OLX Нерухомість.

Головне:

  • Контрасти попиту: Ринок нерухомості біля лінії фронту продемонстрував неочікуваний поділ. У Херсонській та Харківській областях попит упав, натомість у Сумській області інтерес до 3-кімнатних квартир підскочив одразу на 72%.
  • Страхи та ризики: Більшість українців все ж не готові купувати житло біля фронту через загрозу руйнування майна, воєнну невизначеність та ризик втрати прав власності.
  • Топ бажаних регіонів: Серед тих, хто готовий ризикнути раді майбутньої вигоди, лідером залишаються Харківська, Дніпропетровська та Запорізька області.
  • Запити та скромні бюджети: Найбільший інтерес викликають приватні будинки у передмістях та вторинне житло. При цьому майже половина покупців мають дуже обмежений бюджет - до 15 000 доларів.
  • Інвестиція на майбутнє: Попри небезпеку, 55% опитаних розцінюють купівлю дешевої нерухомості у прифронтових регіонах як потенційно надвигідну інвестицію на перспективу 5-10 років після завершення війни.

Де зріс попит на житло

Аналітики зафіксували неоднорідну ситуацію на ринку нерухомості поблизу лінії фронту.

У порівнянні з квітнем 2025 року попит на купівлю квартир знизився у Харківській та Херсонській областях. Зокрема, у Харківській області кількість відгуків на оголошення про продаж двокімнатних квартир скоротилася на 23%, а у Херсонській області попит на однокімнатне житло впав на 37%.

Водночас в інших регіонах спостерігається протилежна тенденція.

Так, кількість відгуків на трикімнатні квартири зросла на 72% у Сумській області та на 22% у Дніпропетровській. Попит на двокімнатні квартири збільшився на 55% у Сумській області та на 48% у Запорізькій.

Більшість українців поки не готові купувати житло біля фронту

Близько 69% респондентів заявили, що планують або розглядають можливість придбання житла в Україні протягом найближчих одного-трьох років. Переважно нерухомість купують для власного проживання (75%), тоді як 11% розглядають її як інвестицію для здачі в оренду.

Попри зростання попиту в окремих регіонах, 54% опитаних заявили, що не готові купувати житло в прифронтових областях.

Головними причинами вони назвали:

  • безпекові ризики та загрозу руйнування житла (79%);
  • невизначеність щодо завершення війни (58%);
  • ризик пошкодження майна або втрати права власності (53%).

Хто все ж готовий купувати

Водночас 20% респондентів готові розглянути придбання житла для проживання, а ще 8% - виключно як інвестицію.

Найчастіше українці готові купувати нерухомість у таких областях:

  • Харківська - 39%;
  • Дніпропетровська - 28%;
  • Запорізька - 20%.

Менше охочих виявилося щодо Миколаївської, Херсонської та Сумської областей.

Що може стимулювати попит

Найчастіше опитані називали такі фактори, які могли б переконати їх придбати житло в прифронтових регіонах:

  • стабілізація безпекової ситуації - 34%;
  • державні гарантії або страхування воєнних ризиків - 28%;
  • суттєво нижчі ціни порівняно з безпечнішими регіонами - 25%;
  • відновлення інфраструктури та економіки - 21%;
  • перспектива зростання вартості житла після війни - 16%.

Яку нерухомість шукають українці

Найбільший інтерес викликають приватні будинки у містах або передмістях - такий варіант обрали 64% респондентів.

Також популярними залишаються квартири на вторинному ринку (54%). Ще 27% готові розглядати житло в новобудовах.

Щодо бюджету, то майже половина опитаних (48%) готові витратити на нерухомість до 15 тисяч доларів. Ще 39% розглядають бюджет від 15 до 30 тисяч доларів.

Водночас 55% учасників опитування вважають нерухомість у прифронтових областях потенційно вигідною інвестицією на перспективу 5-10 років після завершення війни.

Раніше РБК-Україна розповідало про зростання попиту на оренду житла. Найбільший інтерес до квартир зафіксували у прифронтових містах, зокрема в Запоріжжі, Харкові та Сумах, де кількість відгуків на оголошення суттєво зросла порівняно з минулим роком. Водночас у Києві та Одесі попит на оренду знизився.

Також ми писали, як змінилися ціни на приватні будинки в Україні. Найдорожча нерухомість залишається у Львові та Києві, де медіанна вартість будинку сягає 220 тисяч доларів, тоді як найдешевше житло пропонують у Чернігові, Миколаєві та Запоріжжі.

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