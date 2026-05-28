Лінії траншей та протитанкові рови: "Хартія" будує оборону під Харковом (відео)

16:37 28.05.2026 Чт
2 хв
Що саме українські військові готують для окупантів?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Сили оборони будують траншеї та окопи на Харківському напрямку (Getty Images)

Корпус "Хартія" спільно з іншими підрозділами Сил оборони України будує глибокоешелоновану оборону на Харківському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис "Хартії" у Facebook.

Читайте також: "У ворога немає шансів": у "Хартії" розповіли, що відбувається у Куп'янську

"Йдеться про створення розгалужених систем траншей і окопів, облаштування протитанкових ровів та мережі невибухових загороджень, будівництво бліндажів та інших елементів фортифікацій", - йдеться у заяві.

"Хартія" нагадала, що влітку 2024 року спільно з іншими підрозділами Сил оборони зупинила наступ росіян на Харківщину і з того часу невпинно повертає окуповані території.

"Від звільнення лісових масивів на північ від Харкова у 2024-2025 роках і до Куп'янської контрнаступальної операції у 2025-2026 роках, "Хартія" демонструє нову якість українського війська: сильного, технологічного, яке цінує життя людей та здатне повертати українські території", - наголосили українські захисники.

Нагадаємо, село Гранів Дергачівської громади Харківської області залишається під контролем України. У Силах оборони наголосили, що вигадка ворога про нібито його захоплення не відповідає дійсності.

Зазначимо, начальник управління комунікації Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов повідомив, що наступальні можливості російських окупантів стрімко зменшуються.

РБК-Україна раніше писало, що ЗСУ перехоплюють ініціативу на фронті - за останні місяці українські війська досягли найбільших успіхів за час вторгнення до Курської області у серпні 2024 року.

