ЗСУ спростували "захоплення" росіянами села Гранів на Харківщині

Село Гранів Дергачівської громади Харківської області залишається під контролем Збройних сил України. У ЗСУ пояснили, навіщо ворогу ця вигадка.

Російські ресурси поширили інформацію про нібито захоплення Гранова військовими РФ та "знищення" підрозділів 58-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ. У Силах оборони наголосили, що це не відповідає дійсності. За даними військових, підрозділи ЗСУ тримають визначені рубежі оборони, стримують наступальні дії противника та завдають йому втрат в особовому складі й техніці. Усі заяви окупаційних пабліків про "обстріли власних підрозділів", "успішні штурми" та "ближні бої" у військових назвали вигаданими елементами інформаційної кампанії. Її мета - приховати власні провали, деморалізувати українське суспільство та створити чергову "перемогу в кредит".