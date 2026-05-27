ЗСУ спростували "захоплення" росіянами села Гранів на Харківщині

16:51 27.05.2026 Ср
1 хв
Росіяни заявили навіть про "знищення" цілої української бригади
aimg Валерія Абабіна
ЗСУ спростували "захоплення" росіянами села Гранів на Харківщині Фото: Захоплення села Гранів виявилось фейком РФ (Getty Images)
Село Гранів Дергачівської громади Харківської області залишається під контролем Збройних сил України. У ЗСУ пояснили, навіщо ворогу ця вигадка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 14-й армійський корпус.

Російські ресурси поширили інформацію про нібито захоплення Гранова військовими РФ та "знищення" підрозділів 58-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ.

У Силах оборони наголосили, що це не відповідає дійсності.

За даними військових, підрозділи ЗСУ тримають визначені рубежі оборони, стримують наступальні дії противника та завдають йому втрат в особовому складі й техніці.

Усі заяви окупаційних пабліків про "обстріли власних підрозділів", "успішні штурми" та "ближні бої" у військових назвали вигаданими елементами інформаційної кампанії.

Її мета - приховати власні провали, деморалізувати українське суспільство та створити чергову "перемогу в кредит".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 14-й армійський корпус спростував аналогічний російський фейк - про нібито захоплення села Рясне Краснопільської громади на Сумщині підрозділами 34-ї омсбр РФ та "розгром" українських сил.

У корпусі назвали це черговою інформаційно-психологічною операцією та наголосили, що село перебуває під контролем ЗСУ, а ситуація керована.

