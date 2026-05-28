Линии траншей и противотанковые рвы: "Хартия" строит оборону под Харьковом (видео)

16:37 28.05.2026 Чт
2 мин
Что именно украинские военные готовят для оккупантов?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Силы обороны строят траншеи и окопы на Харьковском направлении (Getty Images)

Корпус "Хартия" совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины строит глубокоэшелонированную оборону на Харьковском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Хартии" в Facebook.

"Речь идет о создании разветвленных систем траншей и окопов, обустройстве противотанковых рвов и сети невзрывных заграждений, строительстве блиндажей и других элементов фортификаций", - говорится в заявлении.

"Хартия" напомнила, что летом 2024 года совместно с другими подразделениями Сил обороны остановила наступление россиян на Харьковщину и с тех пор неустанно возвращает оккупированные территории.

"От освобождения лесных массивов к северу от Харькова в 2024-2025 годах и до Купянской контрнаступательной операции в 2025-2026 годах, "Хартия" демонстрирует новое качество украинского войска: сильного, технологического, которое ценит жизни людей и способно возвращать украинские территории", - отметили украинские защитники.

Напомним, село Гранов Дергачевской громады Харьковской области остается под контролем Украины. В Силах обороны отметили, что выдумка врага о якобы его захвате не соответствует действительности.

Отметим, начальник управления коммуникации Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов сообщил, что наступательные возможности российских оккупантов стремительно уменьшаются.

РБК-Украина ранее писало, что ВСУ перехватывают инициативу на фронте - за последние месяцы украинские войска достигли наибольших успехов за время вторжения в Курскую область в августе 2024 года.

