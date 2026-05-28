Лінії траншей та протитанкові рови: "Хартія" будує оборону під Харковом (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис "Хартії" у Facebook .

"Йдеться про створення розгалужених систем траншей і окопів, облаштування протитанкових ровів та мережі невибухових загороджень, будівництво бліндажів та інших елементів фортифікацій", - йдеться у заяві.

"Хартія" нагадала, що влітку 2024 року спільно з іншими підрозділами Сил оборони зупинила наступ росіян на Харківщину і з того часу невпинно повертає окуповані території.

"Від звільнення лісових масивів на північ від Харкова у 2024-2025 роках і до Куп'янської контрнаступальної операції у 2025-2026 роках, "Хартія" демонструє нову якість українського війська: сильного, технологічного, яке цінує життя людей та здатне повертати українські території", - наголосили українські захисники.

Нагадаємо, село Гранів Дергачівської громади Харківської області залишається під контролем України. У Силах оборони наголосили, що вигадка ворога про нібито його захоплення не відповідає дійсності.