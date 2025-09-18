Лінія безпеки Польщі проходить по лінії фронту між Україною та РФ, - міністр оборони

"Лінія безпеки Польщі пролягає на лінії фронту між Україною та Росією. Я повністю усвідомлюю це, і думаю, що багатьом, хто намагається забути про це в Польщі та в усьому світі, потрібно ще раз про це нагадати", - сказав Косіняк-Камиш.

Він наголосив, що необхідно посилити співпрацю між Польщею та Україною. Зокрема, йдеться про проведення спільних економічних ініціатив, створення спільних підприємств та спільного будівництва заводів.

"Ми маємо дуже хороших солдатів, ми маємо велику армію і хочемо скористатися великим досвідом української армії", - додав польський міністр.