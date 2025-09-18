ua en ru
Україна і Польща створюють групу з безпілотних авіасистем: що це означає

Четвер 18 вересня 2025 14:49
UA EN RU
Україна і Польща створюють групу з безпілотних авіасистем: що це означає Фото: міністр оборони України Денис Шмигаль та його польский колега Владислав Косіняк-Камиш (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Маловічко Юлія

Україна та Польща створять спільну оперативну групу з безпілотних систем, яка координуватиме навчання та розробку нових оборонних проектів. До групи увійдуть військові обох країн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра оборони Дениса Шмигаля, який провів зустріч з главою Міноборони Польщі Владиславом Косіняк-Камишем.

"Ми переводимо нашу безпекову співпрацю на новий рівень у відповідь на російський терор, який загрожує Україні та іншим країнам Європи. Центральним елементом цієї робочої групи будуть програми спільного навчання", - написав Шмигаль.

Він також додав, що створена група буде:

  • сприяти обміну оперативними знаннями та досвідом у сфері БпЛА;
  • розробляти та тестувати методи застосування та протидії безпілотникам, інтегрувати інноваційні технології;
  • зміцнювати взаємосумісність між Збройними силами України та Польщі та забезпечувати сумісність зі стандартами НАТО.

Також відомо, що сторони підписали спільну декларацію щодо посилення безпекового й оборонного співробітництва.

"У цьому документі домовилися про поглиблення взаємодії за ключовими напрямками, серед яких, зокрема, SAFE та PURL", - написав глава Міноборони.

Шмигаль додав, що з Косіяк-Камишем підписав лист-звернення до міністрів оборони країн НАТО.

"Закликали союзників направляти експертів до Спільного центру з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) та брати активну участь у його проектах", - підсумував глава МО.

Фото: міністри уклали ряд угод про співпрацю (t.me/Denys_Smyhal)

Раніше ми писали, що Польща та Україна готуються підписати угоду про співпрацю у сфері безпілотних технологій, яка передбачатиме розвиток спільних ініціатив та підготовку військових кадрів.

Як відомо, сьогодні зранку Владислав Косіняк-Камиш прибув до Києва з делегацією з Міноборони та Збройних сил Польщі.

Сторони обговорили питання військового співробітництва, подальшої підтримки України та безпекової ситуації на тлі російської агресії.

