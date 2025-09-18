Польща та Україна підпишуть угоду про співпрацю у сфері дронів

Польща та Україна готуються підписати угоду про співпрацю у сфері безпілотних технологій.

Про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш під час візиту до Києва, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24 .

За словами міністра, документ передбачатиме розвиток спільних ініціатив та підготовку військових кадрів із використанням українського досвіду застосування дронів на полі бою.

Косиняк-Камиш підкреслив, що впровадження отриманих в Україні знань є ключовим для трансформації Збройних сил Польщі та НАТО в цілому.

Він також нагадав про важливість розвитку Центру аналізу, підготовки та навчання НАТО-Україна (JATEC) у польському місті Бидгощ, який є унікальним інститутом, що безпосередньо пов’язує Альянс з Україною.

Міністр відзначив готовність Києва до співпраці та наголосив, що емоції у відносинах між країнами не повинні впливати на стратегічну мету.

"Ворог знаходиться в іншому місці, і шукати його всередині нас - помилка", - підкреслив він.

У межах візиту Косиняк-Камиш також відвідав польське військове кладовище у Биківні та провів зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем, секретарем РНБО Рустемом Умеровим та іншими представниками влади.