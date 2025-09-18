Линия безопасности Польши проходит по линии фронта между Украиной и РФ, - министр обороны

"Линия безопасности Польши пролегает на линии фронта между Украиной и Россией. Я полностью осознаю это, и думаю, что многим, кто пытается забыть об этом в Польше и во всем мире, нужно еще раз об этом напомнить", - сказал Косиняк-Камыш.

Он подчеркнул, что необходимо усилить сотрудничество между Польшей и Украиной. В частности, речь идет о проведении совместных экономических инициатив, создании совместных предприятий и совместного строительства заводов.

"Мы имеем очень хороших солдат, мы имеем большую армию и хотим воспользоваться большим опытом украинской армии", - добавил польский министр.