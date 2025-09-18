Линия безопасности Польши проходит по линии фронта между Украиной и РФ, - министр обороны

Линия безопасности Польши проходит по линии фронта между Украиной и Россией. Поэтому необходимо усиливать сотрудничество Варшавы и Киева.
Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita.
"Линия безопасности Польши пролегает на линии фронта между Украиной и Россией. Я полностью осознаю это, и думаю, что многим, кто пытается забыть об этом в Польше и во всем мире, нужно еще раз об этом напомнить", - сказал Косиняк-Камыш.
Он подчеркнул, что необходимо усилить сотрудничество между Польшей и Украиной. В частности, речь идет о проведении совместных экономических инициатив, создании совместных предприятий и совместного строительства заводов.
"Мы имеем очень хороших солдат, мы имеем большую армию и хотим воспользоваться большим опытом украинской армии", - добавил польский министр.
Напомним, сегодня утром, 18 сентября, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш прибыл в Киев с делегацией из Минобороны и Вооруженных сил Польши.
Стороны обсудили вопросы военного сотрудничества, дальнейшей поддержки Украины и ситуации с безопасностью на фоне российской агрессии.
Ранее сообщалось, что Польша и Украина готовятся подписать соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотных технологий, которое будет предусматривать развитие совместных инициатив и подготовку военных кадров.
В частности, Украина и Польша создадут совместную оперативную группу по беспилотным системам, которая будет координировать обучение и разработку новых оборонных проектов. В группу войдут военные обеих стран.