Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Линия безопасности Польши проходит по линии фронта между Украиной и РФ, - министр обороны

Фото: министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Линия безопасности Польши проходит по линии фронта между Украиной и Россией. Поэтому необходимо усиливать сотрудничество Варшавы и Киева.

Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita.

"Линия безопасности Польши пролегает на линии фронта между Украиной и Россией. Я полностью осознаю это, и думаю, что многим, кто пытается забыть об этом в Польше и во всем мире, нужно еще раз об этом напомнить", - сказал Косиняк-Камыш.

Он подчеркнул, что необходимо усилить сотрудничество между Польшей и Украиной. В частности, речь идет о проведении совместных экономических инициатив, создании совместных предприятий и совместного строительства заводов.

"Мы имеем очень хороших солдат, мы имеем большую армию и хотим воспользоваться большим опытом украинской армии", - добавил польский министр.

 

Сотрудничество Украины и Польши

Напомним, сегодня утром, 18 сентября, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш прибыл в Киев с делегацией из Минобороны и Вооруженных сил Польши.

Стороны обсудили вопросы военного сотрудничества, дальнейшей поддержки Украины и ситуации с безопасностью на фоне российской агрессии.

Ранее сообщалось, что Польша и Украина готовятся подписать соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотных технологий, которое будет предусматривать развитие совместных инициатив и подготовку военных кадров.

В частности, Украина и Польша создадут совместную оперативную группу по беспилотным системам, которая будет координировать обучение и разработку новых оборонных проектов. В группу войдут военные обеих стран.

