UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Ліниві еклери за 7 хвилин і без випікання: рецепт швидкого десерту

Рецепт еклерів, які готують всього 7 хвилин (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Ліниві еклери - швидкий десерт, який можна приготувати всього за 7 хвилин без духовки та складного тіста. У рецепті - прості інгредієнти, покроковий процес і мінімум зусиль для смачного результату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Алекса Міля.

Ліниві тістечка-еклери: простий рецепт

Вам знадобляться такі інгредієнти:

  • печиво савоярді
  • жирні вершки - 200 мл  
  • цукрова пудра - 50 г 
  • маскарпоне - 250 г  
  • молоко
  • кокосова стружка
  • ягоди для прикраси

Загальний час приготування - 7 хв, а вага порції - 600 г.

Легкий спосіб приготування

Для крему потрібно збити маскарпоне із пудрою та жирними вершками, приблизно півтори хвилини на середніх оборотах.

Далі викладіть печиво і нанесіть на нього крем. Зверху друге печиво та злегка притисніть їх. Дуже легко змочіть у молоці та обваляйте у кокосовій стружці.

Викладіть тістечка боком, нанесіть зверху крем та прикрасьте свіжими ягодами.

Рецепт лінивих еклерів (фото: кадр з відео)

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Рецепти