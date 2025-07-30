Ленивые эклеры за 7 минут и без выпечки: рецепт быстрого десерта

Ленивые эклеры - быстрый десерт, который можно приготовить всего за 7 минут без духовки и сложного теста. В рецепте - простые ингредиенты, пошаговый процесс и минимум усилий для вкусного результата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Алекса Миля.
Вам понадобятся такие ингредиенты:
Общее время приготовления - 7 мин, а вес порции - 600 г.
Легкий способ приготовления
Для крема нужно взбить маскарпоне с пудрой и жирными сливками, примерно полторы минуты на средних оборотах.
Далее выложите печенье и нанесите на него крем. Сверху второе печенье и слегка прижмите их. Очень легко смочите в молоке и обваляйте в кокосовой стружке.
Выложите пирожные боком, нанесите сверху крем и украсьте свежими ягодами.
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