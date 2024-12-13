Ліквідація топпосадовця в Москві та нові графіки відключень світла: новини за 12 грудня

Головне управління розвідки провело операцію, під час якої було ліквідовано заступника генерального конструктора КБ "Марс" Михайла Шатського. Тим часом в Україні вводять нові графіки відключень світла.

Більш детально про те, що сталося в четвер, 12 грудня, - в матеріалі РБК-Україна .

У Москві ліквідували топ-чиновника, який займався модернізацією ракет для атак по Україні

У Москві було ліквідовано Михайла Шатського - заступника генерального конструктора КБ "Марс" і начальника відділу програмного забезпечення. За даними джерел РБК-Україна, це була операція Головного управління розвідки Міноборони України.

Він займався модернізацією ракет X-59 до рівня X-69, які війська РФ використовують для ударів по Україні.

Графіки відключень світла складатимуть по-новому: в "Укренерго" пояснили, що зміниться

Міністерство енергетики України схвалило нову Інструкцію про складання та застосування графіків погодинного відключення електроенергії. Передбачено однакові принципи застосування графіків у всіх областях.

Усі оператори системи розподілу (обленерго) вже адаптують свої графіки до нових вимог.

Польща поки що не розглядає можливість відправки військ в Україну, - Туск

Рішення Польщі щодо відправки своїх військ на територію України ухвалюватиметься виключно у Варшаві, але поки що такий крок не планується, розповів прем'єр Польщі Дональд Туск.

Трамп розкритикував дозвіл Україні бити по Росії американськими ракетами

Обраний президент США Дональд Трамп засудив дозвіл Україні застосувати далекобійні американські ракети проти Росії, оскільки це нібито загострює війну.

"Я категорично не згоден з тим, щоб посилати ракети на сотні миль у Росію. Навіщо ми це робимо? Ми просто ескалюємо цю війну і робимо її ще гіршою", - зазначив він.

Зеленський провів Ставку в Запоріжжі та представив нового командувача Сухопутних військ

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Зокрема, було обговорено питання протиповітряної оборони.

Чи достатньо сильна Україна для початку переговорів із Росією: відповідь Єрмака

Україна поки що не має достатньо сильної позиції для початку переговорів із Росією. Зокрема, їй не вистачає зброї, заявив керівник ОП Андрій Єрмак.

"Нам не вистачає зброї, нам не вистачає статусу, про який ми говоримо, що нам потрібне запрошення до НАТО, і розуміння чітких гарантій, які забезпечили б нас, щоб ми були впевнені, що Путін (російський диктатор - ред.) не повернеться за 2-3 роки", - зазначив він.