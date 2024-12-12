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Чи достатньо сильна Україна для початку переговорів з Росією: відповідь Єрмака

Київ, Четвер 12 грудня 2024 20:21
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Чи достатньо сильна Україна для початку переговорів з Росією: відповідь Єрмака Фото: Андрій Єрмак, керівник ОП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна поки що не має достатньо сильної позиції для початку переговорів з Росією. Зокрема, їй не вистачає зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю керівника Офісу президента України Андрія Єрмака журналісту Вадиму Карп'яку.

Карп'як поцікавився у Єрмака, чи достатньо сильна Україна для початку переговорів з Росією вже зараз.

"Сьогодні ще ні. Нам не вистачає зброї, нам не вистачає статусу, про який ми говоримо, що нам потрібне запрошення до НАТО, і розуміння чітких гарантій, які забезпечили б нас, щоб ми були впевнені, що Путін (російський диктатор - ред.) не повернеться за 2-3 роки", - зазначив керівник ОП.

Він звернув увагу, що необхідно розбивати російські наративи про небажання України розпочати переговори. Оскільки Україна не хотіла війни і ніяк не провокувала РФ.

Переговори України з Росією

Нагадаємо, можливість переговорів України з Росією на Заході почали розглядати після того, як президентом США було обрано Дональда Трампа.

Зокрема, прем'єр Польщі Дональд Туск нещодавно припускав, що мирні переговори між Україною і Росією можуть початися вже цієї зими.

Трамп виступає за швидке припинення вогню між Україною та Росією і подальші переговори. На його думку, президент України Володимир Зеленський готовий до укладання мирної угоди.

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