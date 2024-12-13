Ликвидация топ-чиновника в Москве и новые графики отключений света: новости за 12 декабря

Главное управление разведки провело операцию, в ходе которой был ликвидирован заместитель генерального конструктора КБ "Марс" Михаил Шатский. Тем временем в Украине вводят новые графики отключений света.

Более детально о том, что произошло в четверг, 12 декабря, - в материале РБК-Украина .

В Москве ликвидировали топ-чиновника, который занимался модернизацией ракет для атак по Украине

В Москве был ликвидирован Михаил Шатский - заместитель генерального конструктора КБ "Марс" и начальник отдела программного обеспечения. По данным источников РБК-Украина, это была операция Главного управления разведки Минобороны Украины.

Он занимался модернизацией ракет X-59 до уровня X-69, которые войска РФ используют для ударов по Украине.

Графики отключений света будут составлять по-новому: в "Укрэнерго" пояснили, что изменится

Министерство энергетики Украины одобрило новую Инструкцию о составлении и применении графиков почасового отключения электроэнергии. Предусмотрены одинаковые принципы применения графиков во всех областях.

Все операторы системы распределения (облэнерго) уже адаптируют свои графики к новым требованиям.

Польша пока не рассматривает возможность отправки войск в Украину, - Туск

Решение Польши по отправке своих войск на территорию Украины будет приниматься исключительно в Варшаве, но пока такой шаг не планируется, рассказал премьер Польши Дональд Туск.

Трамп раскритиковал разрешение Украине бить по России американскими ракетами

Избранный президент США Дональд Трамп осудил разрешение Украине применить дальнобойные американские ракеты против России, поскольку это якобы обостряет войну.

"Я категорически не согласен с тем, чтобы посылать ракеты на сотни миль в Россию. Зачем мы это делаем? Мы просто эскалируем эту войну и делаем ее еще хуже", - отметил он.

Зеленский провел Ставку в Запорожье и представил нового командующего Сухопутными войсками

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. В частности, был обсужден вопрос противовоздушной обороны.

Достаточно ли сильная Украина для начала переговоров с Россией: ответ Ермака

Украина пока не обладает достаточно сильной позицией для начала переговоров с Россией. В частности, ей не хватает оружия, заявил руководитель ОП Андрей Ермак.

"Нам не хватает оружия, нам не хватает статуса, о котором мы говорим, что нам нужно приглашение в НАТО, и понимание четких гарантий, которые обеспечили бы нас, чтобы мы были уверены, что Путин (российский диктатор - ред.) не вернется через 2-3 года", - отметил он.