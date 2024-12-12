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Польща наразі не розглядає можливість відправки військ в Україну, - Туск

Четвер 12 грудня 2024 14:51
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Польща наразі не розглядає можливість відправки військ в Україну, - Туск Фото: Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Рішення Польщі щодо відправки своїх військ на територію України прийматиметься виключно у Варшаві, але наразі такий крок не планується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска під час брифінгу з президентом Франції Еммануелем Макроном під час брифінгу.

"Я також хочу покласти край спекуляціям про потенційну присутність військ тієї чи іншої країни в Україні після досягнення перемир'я, припинення вогню або миру. Рішення щодо дій Польщі ухвалюватимуться у Варшаві і тільки у Варшаві. Ми поки що не плануємо таких дій", - заявив Туск.

Питання відправки військ до України

Ще наприкінці лютого Макрон заявив, що не виключає, що європейські держави надішлють війська в Україну. Водночас він попередив, що наразі союзники Києва не мають консенсусу в цьому питанні. Зрештою, були й ті, хто погодився розглянути таку можливість, а саме Канада, Латвія, Литва й Естонія. Також уточнювалось, що мова не йде про безпосередню відправку для участі в бойових діях.

Як писало Reuters, під час сьогоднішнього візиту Макрона до Польщі Україна буде головним питанням порядку денного. У тому ж числі обговорюватиметься питання введення європейських військ на територію країни у разі припинення вогню та укладення мирної угоди між Києвом та Москвою.

Тим часом віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністр юстиції Ольга Стефанішина заявила, що Київ готовий обговорити розміщення іноземних військовослужбовців на своїй території.

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