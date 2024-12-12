Зеленський провів Ставку в Запоріжжі та представив нового командувача Сухопутних військ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Facebook і Telegram.

Ставка

"Я провів засідання Ставки сьогодні саме тут, і насамперед щодо ППО, стабілізації фронту, досягнення наших основних безпекових завдань", - зазначив глава держави.

Він додав, що Україні потрібен справжній мир, тому необхідно бути дійсно сильними. Також, за його словами, необхідно зробити все, щоб кожен день наближав Україну до миру.

Новий командувач Сухопутних військ

Глава держави під час візиту до Запоріжжя також представив українським генералам нового командувача Сухопутних військ Михайла Драпатого.

"Я вдячний за довіру очолювати найпотужніший, найчисельніший, могутній вид ЗСУ. Зі свого боку я зроблю все, щоб вид розвивався, набував необхідних спроможностей і був готовим до всіх викликів, які нас очікують у майбутньому. Люди, технології як управлінські процеси - мої пріоритети діяльності", - зазначив Драпатий.

Зі свого боку глава держави уточнив, що новому командувачу Сухопутних військ вже дали чіткі завдання і він готовий їх виконувати.