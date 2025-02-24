Ліквідація тління триває: у ДСНС показали, яка ситуація на ЧАЕС на ранок 24 лютого

"Станом на 24 лютого верхолази-рятувальники ДСНС проводять часткове розкриття конструкції та ліквідацію осередків тління", - сказано у повідомленні.

Також за допомогою дронів з тепловізором здійснюється постійний аеромоніторинг, також додатково ведеться моніторинг за допомогою ручних тепловізорів.

Наразі радіаційний фон на проммайданчику ЧАЕС залишається без змін. Виходу радіоактивних речовин за встановлені межі не зафіксовано - загрози населенню немає.

Атака дрона на ЧАЕС

Нагадаємо, що у ніч на п'ятницю, 14 лютого, російська армія завдала чергового дронового удару по території України. Тоді під атакою опинився саркофаг на ЧАЕС, у який поцілив безпілотник, оснащений фугасною бойовою частиною. Дрон не було виявлено радарами через малу висоту польоту - до 85 метрів.

За даними Державного агентства України з управління зоною відчуження, наслідки атаки могли б бути катастрофічними, якби безпілотник влучив 15 метрів убік від місця ураження.

Раніше повідомлялось, що на ЧАЕС були призупинені роботи з гасіння пожежі. Там триває моніторинг ситуації за допомогою безпілотника.

Однак 17 лютого на саркофазі ЧАЕС було виявлено нові осередки тління. Які згодом локалізували.

Днями уряд виділив понад 1,5 млрд гривень на підтримку в безпечному стані пошкодженого укриття ЧАЕС.

Детальніше про атаку на Чорнобильську АЕС та її наслідки - у матеріалі РБК-Україна.