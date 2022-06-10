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Новая экономическая стратегия. Украинцы получат безвозвратные гранты на бизнес

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Киев, Пятница 10 июня 2022 18:53
Новая экономическая стратегия. Украинцы получат безвозвратные гранты на бизнес Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Кабинет министров Украины запускает новую экономическую стратегию, которая будет действовать в условиях войны. Она предусматривает выделение безвозвратных грантов на открытие бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, стратегия предусматривает несколько программ, направленные на создание рабочих мест посредством поддержки бизнеса, госзаказа, строительства, кредитования и трудоустройства безработных.

"Государство предоставит безвозвратные средства для создания тысяч новых микробизнесов. Заявки будут подаваться через "Дію" в форме бизнес-плана, рассматриваемого независимыми оценщиками-предпринимателями. Кроме того, под этот бизнес можно будет взять льготный кредит в пределах "5-7-9". Ожидаем, что программа грантов позволит создать десятки тысяч рабочих мест", - отметил он.

По его словам, безвозвратные гранты также будут выделять на развитие перерабатывающих предприятий - деревообработка, мебельное производство, производство одежды или фурнитуры, строительных материалов, аграрная переработка и т.д. Грант можно будет потратить на покупку оборудования.

В аграрном секторе эти средства можно будет потратить на высадку новых фруктовых и ягодных садов и на частичную компенсацию строительства модульной теплицы размером 2 гектара.

"Сейчас предусматриваем строительство до 3 тысяч таких теплиц. Это означает новое производство, новые экспортные возможности, увеличение предложения овощей, ягод и фруктов на внутреннем рынке, больше конкуренции и цены", - добавил премьер.

Напомним, ранее сообщалось, как в Украине предлагают изменить процедуру растаможки автомобилей на иностранных номерах.

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