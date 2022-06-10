В Донецке прогремел взрыв возле офиса Пушилина: что известно
В оккупированном Донецке прогремел взрыв возле офиса главаря так называемой "Донецкой народной республики" Дениса Пушилина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
"Подробностей пока нет, но три дня идет замена руководства оккупантов из местных коллаборантов на россиян. И тут взрыв у офиса Пушилина. Совпадение? Не думаю", - отметил он.
Он также напомнил, что другие главари "ДНР" такие как Александр Захарченко, Михаил Толстых ("Гиви") и Арсений Павлов ("Моторола") также погибли в результате подрывов.
"Сдавайтесь пока не поздно. Хотя бы останетесь в живых", - обратился Андрющенко к коллаборантам.
Видео с места взрыва
Тем временем российские СМИ публикуют видео с места взрыва. На нем видно, как в районе административных зданий на улице Артема в центре Донецка поднимается столб дыма.
Что говорят в Донецке
"РИА Новости" со ссылкой на очевидцев пишет, что в городе якобы разорвались два снаряда. Один из них попал в верхний этаж жилого дома.
Напомним, ранее украинская сторона сообщала о ранении Пушилина в Лимане (Донецкая область), но информация не была подтверждена.
А российское издание "Медуза" писала, что в Кремле намерены заменить главарей "народных республик" Донбасса своими чиновниками.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.