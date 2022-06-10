ru ua
Пт, 10 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Суд по делу о катастрофе MH17 завершился: когда вынесут приговор

Новина українською →
Амстердам, Пятница 10 июня 2022 17:59
Суд по делу о катастрофе MH17 завершился: когда вынесут приговор Фото: приговор по делу о катастрофе MH17 будет уже в этом году (defensie.nl)
Автор: Юлия Бойко

Сегодня, 10 июня 2022 года, в Нидерландах завершилось судебное разбирательство в деле о катастрофе MH17 на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Совместной следственной группы (JIT) по этому делу.

"Сегодня был последний день судебного разбирательства по MH17. Приговор должен быть вынесен в ноябре или декабре 2022 года", - говорится в сообщении.

Последнее слово Пулатова

Сегодня подозреваемый российский военнослужащий Олег Пулатов, который удаленно принимал участие в процессе, раскритиковал обвинение. По его мнению, оно сделало все, чтобы якобы обвинить его в крушении самолета.

"Я не имею никакого отношения к катастрофе 17 июля 2014 года", - отметил он и призвал суд оправдать его.

Кто еще фигурирует в деле

Помимо Пулатова по делу MH17 проходят еще двое россиян Сергей Дубинский (начальник военной разведки) и Игорь Гиркин (бывший "министр обороны" так называемой "ДНР") и украинский боевик Леонид Харченко.

По данным обвинения, они ответственны за тайное применение ракетной установки "Бук".

Что грозит обвиняемым

В декабре 2021 года прокуратура потребовала пожизненных сроков для обвиняемых. Защита Пулатова настаивает на том, что расследование было односторонним и так и не было выяснено, кто именно виноват в запуске ракеты.

Никто из обвиняемых на сегодня не задержан. Они проживают в России, которая отрицает свою причастность к катастрофе и не выдает своих граждан.

Катастрофа MH17 произошла 17 июля 2014 года в разгар боевых действий на Донбассе. В небе над Донецкой областью был сбит самолет Malaysia Airlines, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур (Малайзия). В результате погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Полет длился менее трех часов, когда украинские авиадиспетчеры в 16:20 по киевскому времени потеряли связь с самолетом. По данным следствия, в этот момент лайнер сбила российская ракета "Бук". Фюзеляж развалился на несколько частей и упал на оккупированной территории.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура Нидерландов выложила в открытый доступ материалы по делу о катастрофе MH17.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс Нидерланды MH17
NEWS
Украина почти израсходовала все артиллерийские боеприпасы, - представитель разведки
Украина почти израсходовала все артиллерийские боеприпасы, - представитель разведки
DAILY
Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз