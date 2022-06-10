Франция готова принять участие в операции по деблокаде Одесского порта

Париж заявил о готовности помочь Украине с деблокадой Одесского порта. Примет участие в операции, которая позволит судам заходить в порт несмотря на заминированное море.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

"Мы находимся в распоряжении сторон, чтобы можно было организовать операцию по обеспечению доступа к порту Одессы в полной безопасности, то есть, чтобы можно было проводить суда, несмотря на то, что море заминировано", - заявил советник президента.

Также советник отметил, что Франция желает победы Украине и восстановления территориальной целостности.

"Мы хотим, чтобы этот конфликт, эта война России против Украины закончилась как можно быстрее", - добавил советник.