Франция готова принять участие в операции по деблокаде Одесского порта
Париж заявил о готовности помочь Украине с деблокадой Одесского порта. Примет участие в операции, которая позволит судам заходить в порт несмотря на заминированное море.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.
"Мы находимся в распоряжении сторон, чтобы можно было организовать операцию по обеспечению доступа к порту Одессы в полной безопасности, то есть, чтобы можно было проводить суда, несмотря на то, что море заминировано", - заявил советник президента.
Также советник отметил, что Франция желает победы Украине и восстановления территориальной целостности.
"Мы хотим, чтобы этот конфликт, эта война России против Украины закончилась как можно быстрее", - добавил советник.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Турция и Россия обсудили разблокирование украинских портов для восстановления экспорта зерна.
Между тем глава Кремля Владимир Путин заявил о готовности разблокировать экспорт в обмен на снятие санкций Запада.
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