Ліквідація Киви та нова військова допомога Україні від США: новини за 6 грудня

Служба безпеки України провела спецоперацію, в рамках якої було ліквідовано колишнього народного депутата Іллю Киву. Тим часом, Сполучені Штати Америки оголосили новий пакет військової допомоги Україні.

Більш детально про те, що сталося у середу, 6 грудня, - у матеріалі РБК-Україна .

Спецоперація СБУ. Джерела підтвердили ліквідацію Киви

Скандального екс-нардепа Верховної ради Іллю Киву ліквідували. Це була спецоперація Служби безпеки України.

Про це РБК-Україна повідомили джерела.

Ракети для HIMARS і не лише. США оголосили новий пакет військової допомоги для України

Сполучені Штати Америки оголосили пакет військової допомоги Україні. До нього входить озброєння вартістю 175 мільйонів доларів.

Зокрема, українські військові отримають ракети для реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Нічна атака дронів: сили ППО знищили понад 40 ударних безпілотників

Російська Федерація випустила по Україні близько півсотні ударних дронів уночі 6 грудня.

Сили протиповітряної оборони змогли знищити 41 безпілотник.

Потрібні для вступу до ЄС. У Раді дали "зелене світло" законопроектам про НАБУ та НАЗК

Комітет з антикорупційної політики рекомендував парламенту ухвалити у другому читанні два важливі законопроекти щодо боротьби з корупцією.

Вони необхідні для вступу України до Європейського союзу.

Угорщина блокуватиме питання України на саміті ЄС, воно може затягнутися, - журналіст

Угорщина на саміті лідерів ЄС наступного тижня блокуватиме питання про початок переговорів України щодо вступу до Європейського союзу. Тож саміт може затягтися.

Про це розповів кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

СБУ ліквідувала депутата Народної ради "ЛНР", - джерела

Українські спецслужби ліквідували депутата Народної ради "ЛНР" Олега Попова. Раніше він був причетний до вбивства українців, повідомили джерела РБК-Україна.

G7 заборонить прямі поставки російських алмазів

Президент США Джо Байден та лідери країн "Великої сімки" (G7) погодилися на заборону російських алмазів, повідомляє Reuters.

Заборона на імпорт набуде чинності з 1 січня 2024 року, потім протягом року поступово запроваджуватиметься ембарго на обіг каменів.

Я виграю. Байден оцінив шанси Трампа перемогти на виборах

Американський президент Джо Байден оцінив шанси колишнього президента США Дональда Трампа на майбутніх виборах.

"Я не думаю. Я отримаю над ним перемогу", - наголосив президент США.